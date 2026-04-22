Volley S3, Napoli risponde presente

I ragazzi hanno colorato piazza Municipio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Grande entusiasmo per la tappa di Napoli del Volley S3.

La parte rinnovata di Piazza Municipio si è trasformata in un grande villaggio dello sport a cielo aperto, accogliendo oltre 1.000 tra studenti e giovani atleti delle società del territorio, protagonisti di una giornata all’insegna del gioco e del divertimento.

Gino Saetta, Consigliere federale FIPAV, ha dichiarato:

Sono fiero e orgoglioso che la pallavolo sia ancora qui nella mia città e che riesca a esprimere il meglio di sé attraverso iniziative come questa. Quando una grande federazione porta un progetto di questo valore in una città così ricca di cultura e tradizioni, il risultato non può che essere speciale. Abbiamo visto centinaia di bambini giocare Volley S3 e sitting volley partecipando con entusiasmo anche ai momenti proposti dai partner, dall’Agenzia Spaziale Italiana a Campagna Amica e Decathlon. È una giornata che conferma, con orgoglio, la forza e il valore della nostra federazione.

Nel cuore di una città che vive di energia e passione, i campi allestiti hanno fatto da teatro a centinaia di schiacciate con le reti abbassate, tra sorrisi e voglia di stare insieme.

Bello il colpo d’occhio con i ragazzi impegnati nelle diverse attività proposte, accompagnati da Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e da Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati dagli smart coach del territorio.

Presente all’evento per portare il saluto dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha sottolineato l’impatto sociale della manifestazione:

Vedere Piazza Municipio così viva e animata dall’entusiasmo di migliaia di ragazzi è la dimostrazione che Napoli respira sport in ogni suo angolo. Eventi come il Volley S3 non sono solo momenti di gioco, ma tappe fondamentali per la crescita dei nostri giovani: qui s’impara il rispetto, l’inclusione e il valore dello stare insieme. Ringrazio Lucchetta e Vermiglio, e la FIPAV, per aver scelto ancora una volta la nostra città, confermando Napoli come palcoscenico d’eccellenza per i grandi eventi che uniscono il tessuto sociale attraverso la pratica sportiva.

La tappa, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Campania, ha ribadito i valori del progetto federale, tra gioco, formazione e inclusione, grazie anche alla presenza del Sitting Volley S3.

Guido Pasciari, Presidente di FIPAV Campania, ha sottolineato:

Siamo orgogliosi di aver portato a Napoli un altro appuntamento di valore in un anno speciale come quello di Napoli Capitale Europea dello Sport. Dopo la Champions Cup di Sitting Volley, questa tappa conferma il legame tra la città e la pallavolo, in attesa dell’esordio dell’Italia agli Europei il 10 settembre. È questo insieme di valori, sostenuto dalla FIPAV, dal presidente Manfredi e dal Consiglio Federale, a dare forza a un progetto che va oltre il gioco e diventa crescita per i ragazzi e per il territorio.

Napoli ha risposto con entusiasmo, riempiendo di colori piazza Municipio e confermando la capacità del Volley S3 di coinvolgere sempre più giovani.