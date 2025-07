‘Voices of the Big Bands’, concerto nel bene confiscato di Casa Mehari

Il 4 luglio a Quarto (NA) evento con Beatrice Ranalli e Enrico Pierannunzi

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 4 luglio, ore 20:00, a Casa Mehari bene confiscato alla camorra, via Nicotera n. 8, Quarto (NA) l’associazione Artemide propone ‘Voices of the Big Bands’, concerto con pianoforte, voce e narrazioni.

Protagonisti della serata sono Valentina Ranalli, reduce dai concerti tenuti con il maestro Enrico Pierannunzi e il pianista Francesco Marziani; i musicisti creeranno l’atmosfera swing-jazz delle grandi band americane.

L’iniziativa rientra nel progetto ‘La musica raccontata’ portata avanti da più di dieci anni da Arturo Delogu e Luisa Perfetto. Durante il concerto verranno ricordate le grandi voci del passato insieme ad aneddoti e curiosità.

Casa Mehari accoglierà gli ospiti con i ragazzi della ‘Cooperativa la Quercia Rossa’ con drink e cucina conviviale. Seguirà ristoro dopo lo spettacolo.

Nell’occasione verranno festeggiati i 13 anni di attività di Artemide, l’associazione che si occupa di cultura e valorizzazione dei Campi Flegrei con una dolce sorpresa offerta dalla pasticceria Reder.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazione:

347159 4511 – artemide.ass@virgilio.it