ViviLoSport Mugello: presentata l’edizione n.29

Appuntamento dall’8 all’11 settembre a Borgo San Lorenzo (FI)

Trecento eventi, centodieci società sportive, spettacoli e concerti, tornei, focus sugli sport inclusivi, dimostrazioni, mostre, iniziative alla scoperta delle piste ciclabili cittadine, ma soprattutto la possibilità di provare e cimentarsi in decine di discipline.

Dall’8 all’11 settembre a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, torna ‘ViviLoSport Mugello’, festa giunta all’edizione numero 29.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia appassionati e non potranno di nuovo partecipare a una delle più importanti manifestazioni regionali dedicate allo sport.

L’evento, che è anche Festa Metropolitana dello Sport, è stato presentato in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati.

C’erano il Presidente della Regione, l’Assessore allo sport del Comune di Borgo San Lorenzo e alcuni rappresentanti dell’organizzazione, Vivi lo Sport/Periscopio comunicazione.

L’edizione numero 29 di ViviLoSport Mugello 2022, voluta dall’Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, la Asd Vivilosport, la Periscopio Comunicazione e con il patrocinio tra gli altri della Regione Toscana, proporrà 54 ore di eventi, dal pomeriggio di giovedì 8 settembre fino all’11: oltre un chilometro di manifestazione, con appuntamenti che si terranno anche negli impianti sportivi, e un’impronta sempre più green con incentivi a raggiungere la manifestazione in bici, un parcheggio apposito dedicato e sconti e incentivi per chi arriverà pedalando.

Una fusion di tante discipline diverse, da ammirare, da ‘ascoltare’ con la presentazione di alcuni libri ma anche in cui cimentarsi, che è poi la formula vincente della manifestazione, come ripetono un po’ tutti, dal presidente della Regione agli amministratori locali ed organizzatori.

Molti gli appuntamenti importanti, anche grazie alla collaborazione della Società della Salute Mugello come quello previsto per l’8 settembre alle 18 che prevede un momento di riflessione sugli stili di vita sani, che avrà come testimonial l’apprezzato cantautore Lorenzo Baglioni, con una performance nello show ‘Tutta vita!’

Domenica mattina, con inizio alle 10:30, si parlerà, invece, di sport inclusivi, del progetto Baskin e In Sport, della voglia di abbattere le barriere della diversità proprio grazie allo sport con una tavola rotonda a cui parteciperanno numerosi ospiti, atleti e tecnici, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Regione Toscana.

Tutte le ultime novità e il programma completo della manifestazione sono disponibili alla pagina Facebook dell’evento e sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.