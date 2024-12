‘Vivi Baronissi a Natale’ presentato il calendario degli eventi

Riceviamo e pubblichiamo.

L’incanto è pronto ad esplodere. La città di Baronissi si prepara a un Natale speciale: magia, tradizione, favole, musica e tanta partecipazione.

Il Sindaco Anna Petta, affiancato dall’Assessore agli Eventi Giuseppe Giordano, ha presentato ufficialmente il ricco calendario di appuntamenti di ‘Vivi Baronissi a Natale’, che animerà il territorio fino al prossimo 6 gennaio 2025.

Un’iniziativa che mira a rendere le festività un momento di gioia, accoglienza e condivisione per l’intera comunità, oltre a potenziare l’attrattività turistica.

Giochi di luce, bande di elfi, gnomi ballerini, trampolieri luminosi, mascotte, momenti della tradizione, passeggiate a cavallo, sport, rievocazioni, cori, laboratori creativi, per vivere tutta l’atmosfera del Natale.

Eventi pensati per tutta la famiglia e per tutte le fasce d’età, con appuntamenti che si snoderanno itineranti attraverso tutte le frazioni del Comune.

Il Sindaco Petta dichiara:

Sabato 7 dicembre alle ore 17:30 il countdown collettivo farà da eco all’accensione delle luci in Villa Comunale, dove sarà attiva già dalle ore 16:30 l’animazione.

Il Sindaco Anna Petta si dirigerà poi al Parco del Ciliegio per tagliare il nastro del Villaggio di Babbo Natale e del Presepe, accompagnata dai cori dei bambini di Baronissi.

Ci sarà anche il cattivissimo Grinch che rubare il Natale! Ci riuscirà? Gli elfi riusciranno a proteggere il Natale? E ancora tante favole, contest di torte e occasioni di solidarietà dedicate alla ricerca Telethon e AIRC.

L’Assessore alla Cultura, Giuseppe Giordano, insiste:

Il programma natalizio riflette i valori fondanti della nostra comunità e il ruolo che vogliamo svolgere come amministrazione. L’intento è vivere il Natale nel suo significato più autentico, profondo e spirituale, come un’occasione di condivisione comunitaria, accoglienza e socialità.

Il Natale, infatti, è il momento dell’anno in cui è più forte il desiderio di stare insieme, di abbattere le barriere e di riscoprire il senso di appartenenza a una comunità unita e solidale.

Questa festività deve rappresentare un faro di speranza e gioia per tutti: per i bambini, che aspettano con entusiasmo la magia di questi giorni; per le famiglie, che possono ritrovarsi e godere di momenti speciali; e per le persone che, in particolare, attraversano momenti di difficoltà, a cui vogliamo dedicare un’attenzione ancora maggiore.