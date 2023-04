‘Viva la guerra!’ al Teatro de’ Servi

In scena dall’11 al 23 aprile a Roma

Dall’11 al 23 aprile va in scena al Teatro de’ Servi di Roma ‘Viva la guerra!’, spettacolo scritto e diretto da Andrea Bizzarri, con Alida Sacoor, Andrea Bizzarri, Roberto Bagagli, Guido Goitre, Matteo Montaperto.

Un’opera sulla leggerezza per osservare la guerra dall’ottica goliardica e disimpegnata della giovinezza.

1944. Quattro giovani salgono sulle montagne laziali per iniziare la loro resistenza. Dall’alto di una vecchia stalla in cui sono rifugiati, attendono l’arrivo di un treno tedesco carico di armi e munizioni che, raggiunta Roma, rifornirà gli occupanti, già da mesi impegnati in un’aspra guerriglia contro gli attivisti partigiani.

Il loro compito è far saltare quel treno, prima che raggiunga la Capitale. Il gruppo è unito, punta dritto alla meta, ma è giovane. E allora può succedere che la convinzione traballi, che qualcuno confonda gli ideali politici e pensi che forse si stava meglio quando si stava peggio.

Oppure, che ci si ritrovi ammaliati dall’inaspettata presenza di una donna, bella, attraente e misteriosa che, di colpo, cambia tutte le carte in tavola; ricordandoci, alla fine, di essere pur sempre uomini.

Un’opera sulla leggerezza, scritta ed allestita con freschezza ed energia, per rivivere l’ultima guerra da un’ottica inedita, quella goliardica e disimpegnata della giovinezza.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti:

€24,00

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

Info:

06-6795130

www.teatroservi.it