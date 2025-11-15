Vittorio Orbinato è un nuovo dirigente della Cesport Italia

Grande entusiasmo per l’accordo siglato

Riceviamo e pubblichiamo.

La Cesport Italia ha il piacere di comunicare l’ingresso in società nel ruolo di dirigente di Vittorio Orbinato, che nel corso degli ultimi anni ha sempre dimostrato di essere vicino alla squadra, presente in ogni partita alla Scandone ed in trasferta quando possibile, da qui la voglia condivisa da parte della società gialloblù e di Vittorio di intraprendere un nuovo percorso insieme con ruoli ufficiali.

Grande entusiasmo per l’accordo siglato come emerge dalle parole di Vittorio:

Ringrazio il Presidente Esposito per questa opportunità, tutto è nato da una chiacchierata durante una trasferta a Roma nella scorsa stagione, ho sempre seguito la squadra con grande ammirazione e farò il possibile per rendermi utile alla causa. Conosco il gruppo ormai da anni e so che anche quest’anno ci darà grandi soddisfazioni, l’obiettivo primario resta una salvezza tranquilla, poi si vedrà quali sorprese ci riserverà la stagione.

Un innesto nell’organigramma della Cesport sicuramente di spessore, date le qualità umane e professionali da ammirare per Vittorio, 28 anni ed ingegnere informatico nell’ambito della cybersicurezza.

Il Presidente Esposito e la Cesport Italia in ogni sua componente danno il benvenuto in società a Vittorio Orbinato augurandogli nuove soddisfazioni condivise.