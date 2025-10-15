Vittime caporalato Toscana, Giani – Tescaroli firmano accordo

Il Presidente: ‘Un passo importante, concreto e profondamente giusto’

Un protocollo per tutelare i lavoratori vittime di caporalato che decidono di denunciare lo sfruttamento.

È quanto sottoscritto dal Presidente Eugenio Giani che, tra i primi impegni dopo la riconferma per il secondo mandato sancita dalle urne due giorni fa, si è recato questa mattina al Palazzo di Giustizia di Prato per la sigla dell’accordo con il Procuratore Luca Tescaroli.

Un’intesa sottoscritta da numerosi enti oltre a Regione Toscana e Procura, tra cui Comune di Prato, Forze di Polizia, INPS e ASL Toscana Centro, che mira a creare percorsi di protezione per tutelare le vittime di vere e proprie forme di moderna schiavitù, spesso inserite in circuiti economici criminali, come ha spiegato il Procuratore Luca Tescaroli.

Secondo il Presidente Giani:

Un passo importante, concreto e profondamente giusto.

Un modello innovativo per prevenire e contrastare lo sfruttamento, proteggere i lavoratori più fragili, favorire la loro integrazione e restituire dignità a chi troppo spesso viene schiacciato da un sistema economico illegale e disumano.

Il Presidente ha poi ringraziato il Procuratore Tescaroli: