Vitaliano Gallo dirigerà la Banda Musicale Anfossi di Taggia (IM)

Appuntamento il 6 gennaio al Teatro delle Opere Parrocchiali
Riceviamo e pubblichiamo.
Martedì 6 gennaio 2026, ore 15:30, presso il Teatro delle Opere Parrocchiali, via Marco Polo a Taggia (IM), il Maestro Vitaliano Gallo dirigerà la Banda Musicale Cittadina Pasquale Anfossi di Taggia.
Ingresso libero.
Programma
Chiappa – Marciando allegramente
G. Verdi – Ernani Overture
Pucci – Giri di valzer
Strauss – Feuerfest polka
Sousa – The stars and stripes forever
Chiappa – Vacanze romane
Strayhorn – Take di A train
Brezzo – Fantasia di Natale
Seguirà rinfresco.
La banda si prepara a festeggiare nel 2026 il 170° dalla fondazione, anno che vedrà l’ingresso di nuovi musicisti, dai corsi di ‘Musica Maestro’ della Banda.