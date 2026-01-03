Home Territorio Vitaliano Gallo dirigerà la Banda Musicale Anfossi di Taggia (IM)

Vitaliano Gallo dirigerà la Banda Musicale Anfossi di Taggia (IM)

Di
Redazione
-
Vitaliano Gallo - Banda Musicale Anfossi di Taggia (IM)

Appuntamento il 6 gennaio al Teatro delle Opere Parrocchiali

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 6 gennaio 2026, ore 15:30, presso il Teatro delle Opere Parrocchiali, via Marco Polo a Taggia (IM), il Maestro Vitaliano Gallo dirigerà la Banda Musicale Cittadina Pasquale Anfossi di Taggia.

Ingresso libero.

Programma

Chiappa – Marciando allegramente

G. Verdi – Ernani Overture

Pucci – Giri di valzer

Strauss – Feuerfest polka

Sousa – The stars and stripes forever

Chiappa – Vacanze romane

Strayhorn – Take di A train

Brezzo – Fantasia di Natale

Seguirà rinfresco.

La banda si prepara a festeggiare nel 2026 il 170° dalla fondazione, anno che vedrà l’ingresso di nuovi musicisti, dai corsi di ‘Musica Maestro’ della Banda.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE