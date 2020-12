‘Vita Nova’: online, a scuola, in libreria

Online dal 4 all’8 dicembre e nelle librerie torinesi fino al 7 gennaio 2021 22 lezioni con 26 autori e autrici italiani e internazionali, 34 librerie, 180 editori, oltre 700 titoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 4 dicembre si apre ‘Vita Nova’, l’inedita iniziativa che il Salone del Libro ha organizzato, in una contingenza che continua a essere particolarmente difficile per il mondo del libro e della scuola, per dare un segnale forte, concreto, pratico di vicinanza, supporto e servizio alla filiera e alle scuole.

‘Vita Nova’ non è soltanto una rassegna culturale e letteraria, ma l’inizio di un nuovo percorso da condividere con gli editori, le librerie, le biblioteche e la comunità di lettori, insegnanti, studenti in attesa di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone nel 2021.

Vita Nova avrà due anime in una: sarà una grande occasione di incontro e confronto sui canali digitali del Salone, con 22 lezioni per “riconciliare gli opposti” a cura di grandi autori e autrici – e una programmazione pensata appositamente per le scuole – che saranno trasmesse da venerdì 4 a martedì 8 dicembre; ma sarà anche un percorso in 34 librerie torinesi, fino al 7 gennaio 2021.

Le librerie, indipendenti e di catena, accoglieranno i 180 editori partecipanti, che avranno la possibilità di promuovere oltre 700 titoli in spazi dedicati allestiti ad hoc.

Alcune novità sul programma

Il titolo Vita Nova vuole essere un invito a riflettere sul presente e sul futuro, riconciliando gli opposti. Per questo il Salone ha invitato gli autori e le autrici coinvolti a riconciliare, nelle loro lezioni, concetti percepiti come contrapposti, con l’obiettivo di dimostrare che la realtà non è un elenco di contrari, ma di elementi che dobbiamo imparare a integrare tra loro.

Alberto Angela per riconciliare Antico – Moderno;

Richard Baldwin per riconciliare Uomo – Macchina;

Letizia Battaglia per riconciliare Vita – Morte;

Eva Cantarella, Helena Janeczek e Petros Markarīs per riconciliare Stato – Comunità;

Romeo Castellucci per riconciliare Inferno – Paradiso;

Andrea Colamedici e Maura Gancitano per riconciliare Maschi – Femmine; Saverio Costanzo per riconciliare Interno – Esterno;

Emma Dante per riconciliare Famiglia – Partenogenesi;

Donatella Di Cesare per riconciliare Libertà – Responsabilità;

Luca Doninelli e Susanna Mattiangeli per riconciliare Realtà – Fantasia; Mathias Énard per riconciliare Oriente – Occidente;

Silvia Federici per riconciliare Streghe – Inquisitori;

Giorgio Fontana per riconciliare Liberi – Legati;

Fumettibrutti per riconciliare Parola – Immagine;

Paolo Giordano per riconciliare Cura – Malattia;

Roberto Saviano per riconciliare Sud – Nord;

Vittorio Sgarbi per riconciliare Bello – Brutto;

Manuel Vilas per riconciliare Emergenza – Normalità;

Serena Vitale per riconciliare Scrittura – Traduzione;

il Cardinale Matteo Zuppi per riconciliare Vecchi – Giovani.

Alle lezioni già annunciate si affiancano gli interventi di Mario Calabresi, per riconciliare Memoria-Oblio e Piergiorgio Odifreddi, per riconciliare Finito – Infinito.

Inoltre, il Salone del Libro è felice di chiudere il ciclo di ‘Vita Nova’ con un evento d’eccezione: un Dialogo su Pavese con protagonista Carlo Ginzburg, insieme a Giulia Boringhieri. Il grande storico – figlio di Natalia e Leone Ginzburg, tra i più cari amici di Cesare Pavese – regala un ritratto inedito e intimo dell’autore. Inizialmente confezionato per il Premio Pavese 2020 e curato da Giulia Boringhieri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese il video verrà trasmesso in anteprima come evento di chiusura di ‘Vita Nova’.

‘Vita Nova’ per la filiera del libro e per le scuole

In questo percorso di supporto alla filiera, ai librai e agli editori, il Salone dedica una importante iniziativa alla promozione della lettura nelle scuole, tra i giovani e i lettori del Salone. Grazie al sostegno della Regione Piemonte il Salone distribuirà 12 mila Buoni da Leggere del valore di €10,00 spendibili nelle librerie torinesi aderenti dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.

Si rinnova, poi, la collaborazione con l’AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Protagonisti saranno i numerosi gruppi di lettura: nell’occasione di ‘Vita Nova’, alcuni rappresentanti rivolgeranno agli scrittori ospiti una domanda sul tema da loro trattato.

Oltre alle lezioni pensate ad hoc per studenti di tutte le età, in programma nella mattinata di venerdì 4 dicembre grazie alla collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, ‘Vita Nova’ arriverà nelle scuole con una serie di iniziative mirate, realizzate grazie al supporto di importanti partner del Salone, tra i quali il MiBACT Centro per il Libro e la Lettura, la Fondazione Compagnia di San Paolo, l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte.

Tra queste il primo modulo di Educare alla lettura, con sei appuntamenti online dal 3 al 16 dicembre, l’iniziativa ha già riscosso un grande interesse: sono pervenute oltre 3000 richieste di partecipazione da parte di insegnanti e bibliotecari, e Adotta un libro, con cui quattromila copie di un grande capolavoro della letteratura sarà distribuito gratuitamente alle classi quarte delle scuole superiori, grazie al contributo dell’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte.

Momenti conclusivi di vari progetti del Salone e altre collaborazioni

‘Vita Nova’ sarà anche l’occasione per dare spazio a una serie di momenti conclusivi di diversi progetti del Salone del Libro: i tre premi che il Centro per il libro e la lettura dedica alle scuole, il Premio Nati per Leggere, il Silent Book Contest, il Concorso Letterario Lingua Madre.

Saranno ospitate anche due iniziative del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, un video dell’Associazione Fiori di Ciliegio in ricordo di Mishima e un evento di Incipit Offresi.

Info:

Tutte le lezioni saranno tradotte in LIS – Lingua dei Segni Italiana e tutti gli appuntamenti verranno trasmessi – gratuitamente – in live streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Salone.

Le Lezioni di ‘Vita Nova’ e gli appuntamenti di Educare alla Lettura saranno disponibili anche on demand, a evento concluso, su SalTo+, la piattaforma digitale per la community del Salone.

Contenuti speciali, approfondimenti, podcast e video on demand: uno spazio per lettrici e lettori, e per tutto il mondo delle professioni del libro, con materiali didattici e attività formative.