‘Vissi d’arte vissi d’amore’ con II edizione Premio ‘Rispetto e Amore’

Direzione artistica al soprano attrice Sara Pastore

Si è svolta con grande successo la seconda edizione del Premio ‘Rispetto e Amore’ sotto la direzione artistica del soprano attrice Sara Pastore presso la Sala Gonzaga in Campidoglio.

Un Premio dedicato all’amore, che quest’anno, oltre ad associazioni e privati che si occupano di animali, è stato dato anche a chi ha fatto del proprio lavoro una missione etica.

Non sono mancati i momenti di spettacolo, molto successo ha ricevuto il duetto comico dei gatti di Rossini, interpretato dal mezzosoprano Caterina Novak insieme al soprano Sara Pastore che si è esibita anche in altri brani per concludere nell’Alleluja di Cohen cantata a duetto con la piccola Elena Scandurra.

Molto commovente anche il ricordo di Eduardo de Filippo a quarant’anni dalla scomparsa fatto da Graziano Marraffa, Presidente Archivio Storico del Cinema italiano, e il video messaggio inviato da Mogol.

È stato presentato in anteprima il video della canzone ‘Anime’ cantata da Sara Pastore ed Enzo Decaro, girato nel rifugio La Capra Libera Tutti, che si pone l’intento di sensibilizzare verso tutte le specie viventi.

Voluto dall’On. Yuri Trombetti, Presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale, il Premio è stato Patrocinato dalla Regione Lazio, che ha fornito una targa speciale per l’On. Vittoria Brambilla e tre medaglie per l’autrice e giornalista RAI Silvia Vaccarezza, il musicista Tony Esposito e Don Cosimo Schena.

Tra i premiati Pippo Franco, Daniela Poggi, le giornaliste Federica Rinaudo Messaggero e Francesca Bastone Rete Quattro, Stefano Borgia, il rifugio La Capra libera Tutti, Il parco Faunistico piano dell’Abatino, La Sfattoria degli Ultimi, La Lega Antivivisezione L.A.V., Paola Pisani, Riccardo Cecchelin, Gianpaolo Carcangiu, Prof. Piero Galasso, Dalia Aminoff presidente AIMAR, il M° Gaspare Maniscalco.

Sono stati consegnati dei prestigiosi premi Arte e Cultura ‘Omero Bordo’ consegnati dalla figlia Daniela Bordo.

Inoltre, sono stati consegnati ai premiati degli omaggi dalla stilista Rosilene Lucio e dall’artista Leonardo Votlea.

Nella Sala si è tenuto un ammiratissimo vernissage dedicato al mondo animale.

Grande attenzione per il quadro del M° Mario Russo, considerato uno dei maggiori esponenti del ‘900, che è stato portato dalla figlia, l’attrice Adriana Russo, ed esposto per la prima volta in pubblico proprio in questa occasione.

Hanno esposto i maestri Mauro Russo, Angiolina Marchese, Sara Cenfra, Teresa Coratella, Lauretta Crocco. Quadri imponenti come il cavallo del M° Mauro Russo già esposto in prestigiose sedi, delicati i cani dei maestri Angiolina Marchese e Lauretta Crocco, commovente il cane in una mano realizzato appositamente per l’occasione dal M° Sara Cenfra, un’apoteosi di colore la tela del M° Teresa Coratella.

La regia di Antony Rosa coadiuvato da Stefano Germani ha creato un’atmosfera di luci e colori che hanno avvolto il pubblico insieme ai tanti fiori forniti per l’occasione da Roma Capitale.

Dopo un buffet in parte vegetariano e vegano, un brindisi ed una buonissima torta hanno concluso l’evento che dà appuntamento alla sua terza edizione il prossimo anno.

Si ringraziano Il Top Private Andrea Petrangeli, Non solo Roma, Ponte Sisto, Nomen omen, Lettere Caffè, Casale del Giglio, Reporters Associati & Archivi, L.T.M., Ar Monte, Radio Palcoscenico e Meduia Sud, che hanno contribuito alla realizzazione e riuscita dell’evento.