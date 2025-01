Visite guidate gratuite alla mostra ‘Figure’ a SPA | Spazio Per Arte

In programma l’11 gennaio a Palazzo Bellini ad Oleggio (NO)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 11 gennaio, dalle ore 9:00 alle 13:00, SPA | Spazio Per Arte apre gratuitamente al pubblico, dando la possibilità di visitare le affascinanti sale di Palazzo Bellini, una splendida residenza del XVIII secolo, restaurata dai collezionisti Laura e Luigi Giordano.

In questo spazio, i due collezionisti hanno scelto di condividere con la cittadinanza e i visitatori una parte della loro straordinaria collezione di arte contemporanea. I visitatori potranno accedere al palazzo con ingressi scaglionati ogni 30 minuti, per una visita che permette di esplorare le opere in un ambiente ricco di storia.

Durante la visita, sarà possibile ammirare la mostra ‘Figure’ curata da Federica Mingozzi, che raccoglie una selezione di opere dalla collezione Giordano, molte delle quali vengono esposte al pubblico per la prima volta.

La mostra si concentra sul tema del ritratto e del concetto di figura nell’arte contemporanea, proponendo un’affascinante riflessione sull’evoluzione di questo genere artistico.

‘Figure’ presenta 20 ritratti, scelti dalla collezione di Laura e Luigi Giordano, accompagnati da quattro opere permanenti, offrendo una panoramica sull’evoluzione del ritratto nell’arte contemporanea.

Le opere in mostra, firmate da artisti di fama internazionale, esplorano il soggetto umano attraverso una varietà di tecniche e linguaggi, dal figurativo al concettuale.

Tra gli artisti in esposizione ci sono David Finn, Hermann Albert, Miriam Cahn, Zehra Dogan, Georgia Gardner Gray, Tania Roscic, Rainer Fetting, Brandon Landers, Sofia Mitsola, Cindy Sherman, Giulia Cenci, Andrea Lehmann, Mimmo Paladino, Alice Visentin, Maja Vukoje, Gelitin, Karl Horst Hödicke, Philippe Parreno, Mona Osman, Kiki Smith, Siegfried Anzinger, Sabah Naim, William Kentridge, e Anselm Kiefer.

Questa mostra invita il pubblico a riflettere sul valore del ritratto e a esplorare come l’arte contemporanea possa essere uno specchio delle emozioni umane, generando un dialogo continuo tra l’artista e il soggetto.

Le opere in mostra rappresentano una ricca pluralità di approcci al tema, offrendo spunti di riflessione profondi sulla nostra percezione di noi stessi e degli altri.

La collezione di Laura e Luigi Giordano è un affascinante insieme di opere che abbracciano diverse tecniche e stili, dall’arte figurativa all’astrattismo, dal neoespressionismo all’arte concettuale.

Comprende circa 200 opere, tra dipinti, sculture, fotografie, video e installazioni, creando un panorama dinamico che spazia dalle generazioni artistiche degli anni Ottanta fino ai giorni nostri.

SPA | Spazio Per Arte

Oleggio (NO) Piazza Martiri della Libertà, 10

Visite guidate in gruppi ogni 30 minuti

Ingresso gratuito

Informazioni:

www.spazioperarte.it

info@spazioperarte.it