Visite al Planetario di Caserta con extra eclissi totale Luna

Domenica 7 settembre 2025 accadrà una eclissi totale di Luna. A Caserta saranno visibili solo poco più di 40 minuti della fase di totalità, purtroppo!

Infatti, la Luna sorgerà già totalmente eclissata, alle 19:35, e, orizzonte libero permettendo, sarà ben visibile solo dopo le 20:10 e fino alle ore 20:50 circa.

Per chi non potesse vedere l’eclissi totale di Luna o volesse godersela a pieno e con tutti i dettagli scientifici il Planetario di Caserta offrirà in anteprima e in posticipo un breve extra aggiuntivo agli spettacoli usuali dedicati alla Luna che sono parte dell’offerta museale.

L’extra sarà incluso nel prezzo del biglietto delle visite di due spettacoli, uno per gli adulti e uno per i più piccoli:

sabato 6 settembre 2025, ore 19:30

Chiari di Luna, chiari di Terra + breve extra eclissi di Luna

sconsigliato a minori anni 12

giovedì 11 settembre 2025, ore 19:30

La fata della notte + breve extra eclissi di Luna

adatto 6 – 13 anni

La prenotazione è obbligatoria e deve concludersi col pagamento entro le 17:30 di ciascun giorno di interesse.

Si prenota dal nostro sito web: https://www.planetariodicaserta.it/eventi/