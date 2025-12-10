Visita tattile a Palazzo Reale Napoli e visita guidata Villa Pignatelli

Gli appuntamenti dell’11 e 12 dicembre

Due visite organizzate nei prossimi giorni accompagnate da storici dell’arte.

Visite tattili

Giovedì 11 dicembre, dalle ore 10:30 e alle ore 12:30, è prevista al Palazzo Reale di Napoli una visita tattile all’insegna dell’accessibilità, a cura del personale ministeriale del Museo.

L’appuntamento è stato programmato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1992 dall’ONU, alla quale aderisce ogni anno il Ministero della Cultura, che è stata celebrata lo scorso il 3 dicembre, giornata di chiusura settimanale del mercoledì della reggia napoletana.

Il costo della visita è incluso nel biglietto d’ingresso del Museo, ma è obbligatoria la prenotazione sul sito www.palazzorealedinapoli.org.

Visita tematica ‘A tavola con l’arte’ – Museo Pignatelli

Venerdì 12 dicembre, a completamento dei lavori del convegno ‘A tavola con l’arte. Le colture di eccellenza nella provincia di Napoli per la tutela e la conservazione del paesaggio’ tenutosi lo scorso 17 novembre, il Palazzo Reale di Napoli organizza una visita tematica presso il Museo Pignatelli dedicata alla Sala da Pranzo e alla cultura alimentare dell’epoca.

Durante la visita, una Storica dell’Arte, attraverso le testimonianze materiali del Museo, come i menù dei pranzi e delle cene di gala, racconterà gli usi e i costumi legati al consumo alimentare all’intero della Villa, rilevante documentazione della vita quotidiana dell’Ottocento.

Usata solo per i pranzi di gala, la sala da pranzo del Museo Pignatelli è un ambiente di misurata eleganza, sobrio e funzionale. Al centro domina la grande tavola sontuosamente apparecchiata, con i bicchieri in cristallo e il servizio di posate in argento, entrambi recanti lo stemma della famiglia Pignatelli.

Le visite, della durata di circa 45 minuti, avranno inizio alle ore 10:00, alle ore 11:00 e alle ore 12:00 con un costo di 3,00 oltre al biglietto d’ingresso al Museo alla Riviera di Chiaia.

La prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento della capienza massima sul sito www.palazzorealedinapoli.org o in loco in caso di disponibilità residua.