Visita Presidente Parlamento europeo Metsola in Italia 29 gennaio 2026

Gli impegni istituzionali in programma a Roma

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma giovedì 29 gennaio per una serie di incontri istituzionali con la Santa Sede e con alcune delle massime autorità della Repubblica italiana.

Nel corso della mattinata, la Presidente Metsola sarà ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV e avrà un incontro bilaterale con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.

Seguiranno incontri con il Primo Ministro Giorgia Meloni, il Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa e il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

La Presidente Metsola interverrà quindi all’evento ‘L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà’, nella sede del Parlamento europeo in piazza Venezia 11, alla presenza delle Vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna e dei Deputati Italiani al Parlamento europeo.

La visita si colloca nel dialogo tra le istituzioni europee, nazionali e religiose sui principali temi politici e sui valori fondanti dell’UE, con particolare attenzione alla situazione geopolitica, alla tutela della libertà, alla competitività e al ruolo dell’Europa nel contesto internazionale.

Programma

Giovedì 29 gennaio 2026 – Roma

09:30

Udienza della Presidente Metsola con Sua Santità Papa Leone XIV

10:00

Incontro con il Cardinale Pietro Parolin – Segretario di Stato della Santa Sede

11:30

Incontro con Ignazio La Russa – Presidente del Senato della Repubblica

14:45

Incontro con Lorenzo Fontana – Presidente della Camera dei Deputati

15:30

Incontro con Giorgia Meloni – Presidente del Consiglio dei Ministri

16:15

Intervento della Presidente Metsola – ‘L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà’