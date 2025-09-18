Visita Mattarella: modifiche viabilità Fuorigrotta, Posillipo e Agnano

Ordinanza in vigore il 22 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per lunedì 22 settembre 2025, il Comune di Napoli ha disposto un articolato dispositivo di traffico lungo diverse strade del centro cittadino, in particolare nelle aree di Fuorigrotta, Posillipo e Agnano.

Il Capo dello Stato sarà impegnato in una serie di appuntamenti istituzionali in città, tra cui la visita all’istituto penitenziario minorile di Nisida, all’Ospedale Santobono – Pausilipon e al complesso scolastico Rossini – Boccioni – Labriola, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico.

L’Ordinanza Dirigenziale prevede:

Divieti di sosta e sospensione delle aree di parcheggio;

Dalle ore 00:00 del 22 settembre e fino a cessate esigenze, saranno sospese le aree di sosta a pagamento, strisce blu, e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata, stalli moto, carico/scarico merci, ecc., su ambo i lati delle seguenti strade:

Via Ferdinando Russo

Via Posillipo, dal civico 224 a Piazza San Luigi

Via Vecchia Agnano

Via Agnano agli Astroni

Via Terracina, tra via Nuova Agnano e via Barbagallo;

Via Nuova Agnano, tra via Beccadelli e via Provinciale San Gennaro;

Viale della Liberazione, dall’ex Base NATO a via Beccadelli;

Via Beccadelli, dal civico 31 a viale della Liberazione.

Divieto di transito veicolare

Dalle ore 13:00 del 22 settembre, sarà attivo il divieto di transito, eccetto mezzi di emergenza, soccorso, Forze dell’Ordine e veicoli autorizzati, nelle seguenti strade:

Via Terracina, tra via Nuova Agnano e via Barbagallo;

Via Nuova Agnano tra viale della Liberazione/viale Giochi del Mediterraneo e via Provinciale San Gennaro;

Via Vecchia Agnano.