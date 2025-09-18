Visita Mattarella: modifiche alla viabilità in via Nisida a Napoli

Ordinanza in vigore il 22 settembre
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prevista per lunedì 22 settembre 2025, il Comune di Napoli ha disposto un particolare dispositivo di traffico in via Nisida, per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi d’ordine pubblico.
Il Capo dello Stato sarà impegnato in una serie di incontri istituzionali in città, tra cui la visita all’istituto penitenziario minorile di Nisida, all’Ospedale Santobono – Pausilipo, complesso di via Posillipo, e al complesso scolastico Rossini – Boccioni – Labriola, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico.
L’Ordinanza Dirigenziale prevede:
– la sospensione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) e di tutte le altre tipologie di sosta autorizzata (stalli moto, carico/scarico merci, ecc.) su ambo i lati di via Nisida, dalle ore 00:00 del 22 settembre fino a cessate esigenze;
– l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, sempre su ambo i lati della stessa via;
– il divieto di transito veicolare dalle ore 13:00, eccetto per mezzi di emergenza, soccorso, Forze dell’Ordine e veicoli autorizzati coinvolti nell’organizzazione dell’evento.