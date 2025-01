Visita delegazione Rieti a Sestriere (TO) per consolidare gemellaggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nell’ambito delle iniziative organizzate e promosse dal Comitato gemellaggi e Relazioni internazionali, una delegazione di Rieti composta dall’Assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, l’Assessore del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli e il Presidente del Comitato gemellaggi e Relazioni internazionale, Elisabetta Occhiodoro, si è recata a Sestriere per rafforzare le basi del gemellaggio avviato pochi mesi prima la pandemia da Covid-19.

La delegazione reatina ha incontrato i rappresentanti locali, tra cui il Sindaco di Sestriere, Giovanni Poncet, il Vicesindaco, Maurizio Cantele, l’Assessore comunale, Manuela Ruspa, e il Presidente del Consorzio turistico, Massimo Bonetti.

Nel corso dell’incontro, la delegazione reatina ha rivolto un invito ufficiale al Comune di Sestriere a partecipare al Festival della Montagna, organizzato al Terminillo nel mese di luglio.

Il gemellaggio con Sestriere, città simbolo del turismo montano invernale ed estivo, offre a Rieti un’occasione fondamentale per consolidare la vocazione del Terminillo come stazione sciistica d’alta quota.

Le origini di questo rapporto risalgono al 1934, quando Edoardo Agnelli, uno dei padri del turismo montano e promotore della nascita di Sestriere come stazione sciistica, si interessò alle possibilità che il Monte Terminillo offriva.

Nella lettera inviata al Principe Spada Potenziani, Agnelli trasmise al ritorno da Rieti una relazione dell’Avvocato Rivera, che sottolineava le promettenti possibilità sciistiche del Terminillo. Nella lettera, Agnelli esprimeva ottimismo riguardo allo sviluppo della zona, riconoscendone le grandi potenzialità.

Tra i progetti presentati oggi dalla delegazione reatina, anche collaborazioni per promuovere scambi culturali tra scuole di sci e la creazione di iniziative congiunte per valorizzare il turismo tra le due località.

Inoltre, l’accordo prevede la possibilità di sciare sia al Terminillo che al Sestriere, utilizzando un unico skipass acquistabile in una delle due località, grazie a una convenzione tra ASM e il comprensorio del Sestriere. Questa iniziativa punta a incentivare il turismo e a rafforzare ulteriormente il legame tra i due territori.

L’Assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:

Quella di oggi è una bella giornata, un incontro utile e formativo per affrontare le sfide del futuro.

Il Terminillo è la montagna con le caratteristiche più adatte del Lazio per attrarre turisti sia in inverno che in estate.

Una collaborazione tra Rieti e Sestriere, imparando dalla storia e dallo sviluppo che il Terminillo ha avuto fino agli anni Ottanta, ci offre l’opportunità di sviluppare progetti all’avanguardia per rilanciare finalmente il Terminillo come Stazione montana. Un impegno che l’Amministrazione Rocca ha voglia di raggiungere.