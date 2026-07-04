‘Visioni dal Sud’, Cutaia a Fasano (BR)

L’Assessore: ‘La cultura cresce quando diventa una responsabilità condivisa’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, ha partecipato a Fasano (BR) all’incontro ‘Visioni dal Sud’, appuntamento dedicato al dialogo tra istituzioni, operatori culturali, imprese, università e realtà del territorio sui temi dello sviluppo culturale e della crescita del Mezzogiorno, nell’ambito della manifestazione Puglia Showcase 2026, iniziativa promossa dalla Regione Puglia.

Nel corso del confronto, l’Assessore ha sottolineato il valore strategico della collaborazione tra i diversi attori che concorrono alla costruzione delle politiche culturali, evidenziando come la capacità di fare rete rappresenti oggi una delle principali condizioni per generare sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione.

La cultura produce valore quando riesce a mettere in relazione istituzioni, comunità, imprese, università, associazioni e operatori del territorio. Le esperienze più significative nascono proprio dalla capacità di costruire alleanze stabili, nelle quali competenze e responsabilità differenti convergono verso obiettivi comuni. È attraverso questa sinergia che la cultura può rafforzare la coesione sociale, valorizzare le identità locali e generare nuove opportunità di crescita per i territori. Il confronto promosso da ‘Visioni dal Sud’ ha confermato quanto sia importante creare occasioni di dialogo tra soggetti diversi, capaci di condividere visioni, esperienze e buone pratiche. Il Mezzogiorno dispone di un patrimonio straordinario di energie, competenze e creatività che può esprimere pienamente il proprio potenziale solo attraverso percorsi di collaborazione e corresponsabilità.

L’Assessore ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Campania nel sostenere una concezione della cultura come infrastruttura pubblica di sviluppo, capace di coniugare tutela del patrimonio, innovazione, accessibilità e partecipazione, favorendo la costruzione di reti sempre più solide tra istituzioni e società civile.

La partecipazione a ‘Visioni dal Sud’ si inserisce nel percorso di confronto e cooperazione che vede la Regione Campania impegnata nella promozione di modelli di crescita fondati sulla cultura, sulla valorizzazione dei territori e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo.