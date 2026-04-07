‘Visioni contemporanee’: mostre, installazioni e laboratori

Sette progetti tra centro e periferie per il palinsesto ‘Cultura Napoli 2026’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Quindici artisti per sette progetti espositivi. Sono questi i numeri della seconda edizione di ‘Visioni contemporanee’, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’avviso pubblico ‘Cultura Napoli 2026′.

Dedicata ai linguaggi dell’arte del presente, la rassegna attraversa da aprile a giugno le aree centrali e periferiche della città per trasformarla in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione.

Il programma spazia dalle mostre fotografiche alla videoarte, dalle installazioni site-specific ai ritratti sonori, mettendo in dialogo memoria storica, identità urbana e sperimentazione con il coinvolgimento di nomi di rilievo nazionale e internazionale: Valeria Apicella, Vittoria Assembri, Riccardo Celano, Franz Cerami, Gian Maria Cervo, Mario Ciaramella, Francesco D’Ambrosio, Annalaura di Luggo, Angela Sara Fontanarosa, Bruce LaBruce, Eiko Maekawa, Gianluigi Maria Masucci, Anna Raimondo, Giorgio Tentolini e Nicolò Tomaini.

Le attività in calendario si svolgono in luoghi eterogenei come il Jus Museum, Municipalità I, la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, Municipalità II, Piazza Garibaldi e lo spazio ‘puntozerovaleriaapicella’, Municipalità IV, la Chiesa di San Giovanni Battista, Municipalità VI, la Casa del Popolo di Ponticelli,Municipalità VI, e il Centro giovanile comunale ‘Pio Maimone – Casa della Cultura’, Municipalità IX.

Il programma di ‘Visioni contemporanee’

1. ‘Sacro Pane’

Artista: Mario Ciaramella

A cura di: Carla Travierso

Organizzazione: Officine Artistiche Vesuviane

Luogo: Chiesa di San Giovanni Battista,corso San Giovanni a Teduccio, 594 – Municipalità VI

Date: 13 aprile – 14 maggio

Ingresso: libero

Info: 351.6929144 | officineartistichevesuviane@gmail.com

La mostra di Mario Ciaramella, concepita come intervento site-specific, trasforma la navata della chiesa in un moderno ‘cenacolo’, che riflette sul gesto arcaico della condivisione del pane. Disegni, ricami e sculture ispirati all’Ultima Cena danno vita a un’atmosfera simbolica che mette in relazione arte contemporanea e dimensione comunitaria del quartiere. Il progetto è accompagnato da un workshop di linoleografia, condotto dall’artista.

2. ‘Dal frammento alla visione. La storia come possibilità’

Artisti: Annalaura di Luggo, Giorgio Tentolini, Nicolò Tomaini

A cura di: Alberto Mattia Martini

Organizzazione: 3XTE ONLUS

Luogo: Jus Museum, via Calabritto, 20 – Municipalità I

Date: 23 aprile – 30 maggio

Ingresso: libero, domenica e festivi su prenotazione

Info: 351.1137721 | info@jusmuseum.com

Un progetto espositivo che intreccia fotografia, arte e video-installazione per rileggere il patrimonio culturale di Napoli. Il frammento storico, iconografico o mitologico diventa punto di partenza per nuove forme di visione. Tra i momenti speciali, la proiezione del documentario ‘We Are Art through the Eyes of Annalaura’ e l’esperienza immersiva ‘Pluribus’, installazione multimediale che coinvolge il pubblico in un ambiente a quattro schermi.

3. ‘Virgil Calling Back Pulcinella’

Artisti: Bruce LaBruce, BEPBBDY (Riccardo Celano, Gian Maria Cervo, Francesco D’Ambrosio, Angela Sara Fontanarosa), Francesco D’Ambrosio

A cura di: Gian Maria Cervo, Francesco D’Ambrosio, Roberto D’Avascio, Angela Sara Fontanarosa

Organizzazione: Associazione Restiamo Umani ODV

Luogo: Casa del Popolo di Ponticelli, corso Ponticelli, 26 – Municipalità VI

Date: 2 maggio – 2 giugno

Orario d’inaugurazione: 17:30

Ingresso: libero con prenotazione

Info: virgilpulcinella@gmail.com

La mostra-installazione, che rilegge la figura di Pulcinella come simbolo di trasformazione culturale e identitaria, nasce dal dialogo tra il drammaturgo Gian Maria Cervo e il regista e fotografo queer Bruce LaBruce sul ciclo testuale ‘La magia dell’uovo’ e si sviluppa attraverso un’installazione scenica e una serie di immagini. Il percorso espositivo è affiancato da seminari e visite guidate che esplorano il processo creativo dell’opera.

4. ‘Napoli Nipponica’

Artista: Valeria Apicella

Organizzazione: Associazione culturale Residenza 3.14

Luogo: Spazio ‘puntozerovaleriaapicella’, piazza Enrico de Nicola, 46 – Municipalità IV

Date: 23 maggio – 6 giugno

Orario d’inaugurazione: 16:00

Ingresso: libero

Info: puntozeroatelier@gmail.com

Un’installazione collettiva concepita come carnet de voyage, che crea un ponte simbolico tra Napoli e il Giappone. Attraverso immagini, suoni e performance, l’opera mette in relazione due culture accomunate da elementi come il vulcano, il rituale, il gesto e il cibo. Il progetto coinvolge la fumettista Eiko Maekawa e la sound artist Vittoria Assembri e prevede attività aggiuntive come performance, incontri e workshop.

5. ‘Cimatica’

Artista: Gianluigi Maria Masucci

A cura di: Giorgio Verzotti

Organizzazione: Culturadice Società Cooperativa Sociale

Luogo: Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, via Alcide De Gasperi, 42 – Municipalità II

Date: 24 maggio – 10 giugno

Orario d’inaugurazione: 17:30

Ingresso: libero

Info: 333.7756494 | culturadice@gmail.com

Un’installazione ambientale e luminosa site-specific che trasforma la chiesa di Santa Maria di Portosalvo in uno spazio di riflessione sul mare come luogo di passaggi, approdi e migrazioni. L’opera ‘Crono-ANIMA-Kairos’ utilizza cime navali dismesse come materiale scultoreo, mentre la luce diventa elemento drammaturgico centrale. Il progetto è accompagnato da un ciclo di laboratori, incontri e visite guidate.

6. ‘Q(ee)r Codes – New Boundaries Napoli’

Artista: Anna Raimondo

A cura di: Collettivo Zero

Organizzazione: Aste&Nodi APS

Luogo: Portineria Garibaldi, piazza Giuseppe Garibaldi – Municipalità IV

Date: 1° – 30 giugno

Orario d’inaugurazione: 09:00

Ingresso: libero, soundwalk su prenotazione

Info: 392.0873092 | info@collettivozero.org

Un intervento site-responsive che trasforma Piazza Garibaldi in un luogo di ascolto e osservazione, facendo emergere memorie, flussi e presenze queer, spesso invisibili. Attraverso alcuni QR code disseminati nello spazio urbano, il pubblico può accedere a ritratti sonori realizzati da Anna Raimondo e costruiti assieme a sei persone con diversi background. Il progetto culmina in una soundwalk aperta al pubblico, restituendo alla piazza nuove prospettive relazionali.

7. ‘Città – Ritratto – Comunità. Per una narrazione visiva dei territori’

Artista: Franz Cerami

A cura di: ETS CTG Turmed APS

Organizzazione: ETS CTG Turmed APS ed ETS Cooperativa Sociale ADESIA, per la direzione artistica di Paolo Modugno

Luogo: Centro giovanile comunale ‘Pio Maimone – Casa della Cultura’, strada comunale Grottole, 1 – Municipalità IX

Date: 11 – 29 giugno

Orario d’inaugurazione: 17:00

Ingresso: gratuito con prenotazione

Info: 081.17551663 | segreteria@ctgturmed.com

Una rassegna dedicata al lavoro di Franz Cerami che, attraverso una selezione di opere audiovisive e videoinstallazioni, propone un’esperienza di incontro tra arte contemporanea e territorio. Il progetto è anticipato da un laboratorio di narrazione visiva del territorio, tenuto dall’artista e rivolto a giovani e adolescenti. Finalizzato alla realizzazione di un ritratto del quartiere Pianura, il percorso laboratoriali si svilupperà in 9 incontri tra il 10 aprile e 13 giugno.