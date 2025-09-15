Visione strategica sport in Europa: Commissione raccoglie contributi

È possibile inviare proposte online dal 15 settembre all’8 dicembre 2025

La Commissione europea consulta i cittadini, compresi tifosi, partecipanti ad attività sportive, allenatori, istruttori, volontari, atleti e organizzazioni sportive, in vista della presentazione della comunicazione ‘Una visione strategica per lo sport in Europa: rafforzare il modello europeo dello sport’.

Sarà possibile partecipare a questo processo per un periodo di 12 settimane attraverso una consultazione e un invito a presentare contributi, disponibili ora sul portale Di’ la tua.

La comunicazione metterà in evidenza il ruolo cruciale dello sport come bene pubblico in Europa, sottolineandone i benefici per la salute pubblica, l’istruzione, l’inclusione sociale, l’unità europea e la competitività economica.

In un momento in cui il modello sportivo europeo affronta diverse sfide, il contributo pubblico sarà fondamentale per produrre un quadro volto ad affrontare queste sfide e preservare, far progredire e rafforzare il modello.

La rilevanza e l’importanza dello sport per l’Europa emergono evidenti da numerose iniziative di base e di alto livello.

La Settimana europea dello sport e il Forum europeo dello sport sono tra le iniziative faro, mentre l’iniziativa HealthyLifestyle4All si concentra sulla promozione di stili di vita sani in tutte le fasce d’età e in tutti gli strati sociali.

In particolare, queste iniziative integrano lo sport e gli stili di vita attivi con la salute, l’alimentazione e altre politiche correlate.

Glenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, ha dichiarato:

Questa consultazione pubblica ci aiuterà nei prossimi passi per proteggere e rafforzare l’integrità del modello sportivo europeo. Il modello sportivo europeo è radicato in club forti e basati sulla comunità, in iniziative di base e in comunità sportive locali. Lo sport ci unisce come nient’altro, e questa consultazione offrirà ai cittadini europei un’altra occasione di condividere la loro opinione su quale dovrebbe essere il futuro dello sport europeo.

Maggiori informazioni su come partecipare alla definizione della visione strategica per lo sport in Europa sono disponibili online.