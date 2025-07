Virus West Nile, estensione Nucleic Acid Test ai donatori sangue Lazio

Massimo impegno nel garantire elevati standard di sicurezza e qualità

La Regione Lazio ha deciso di adottare nuove misure precauzionali a tutela della salute pubblica e della sicurezza trasfusionale, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo alla diffusione del Virus West Nile, con particolare riferimento alla provincia di Latina.

In linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3363 del 5 febbraio 2025, che aggiorna il Piano Regionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi per l’anno in corso, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Centro Nazionale Sangue, CNS, prot. n. 2025_0020412 del 14 maggio 2025, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha disposto l’estensione dell’esecuzione del test NAT, Nucleic Acid Test, per il Virus West Nile, su singolo campione, a tutti i donatori di sangue della Regione Lazio.

Con questa iniziativa, la Regione Lazio, attraverso il proprio sistema trasfusionale, ribadisce il massimo impegno nel garantire elevati standard di sicurezza e qualità, nel pieno rispetto delle raccomandazioni nazionali e internazionali.

L’estensione del test sarà attiva su tutto il territorio regionale fino a nuove disposizioni e verrà costantemente monitorata in base all’andamento epidemiologico.