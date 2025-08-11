Virus West Nile, 30 nuovi casi nel Lazio

La suddivisione dei 136 casi di positività
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Nel Lazio le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 7 agosto, hanno certificato 30 nuovi casi, dei quali 21 con febbre, 7 con sindrome neurologica e 2 donatori asintomatici individuati grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale.
I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente nella provincia di Latina – Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Maenza, Pontinia, Priverno, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano -, oltre alle positività riscontrate nelle province di Roma – Anzio e Velletri – e di Frosinone – Castro dei Volsci.
Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 136.
Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione:
• 126 casi nella ASL di Latina;
• 6 casi nella ASL Roma 6;
• 2 casi nella ASL di Frosinone;
• 1 caso nella ASL Roma 3;
• 1 caso fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.
A seguire, la suddivisione dei 136 casi di positività da virus West Nile:
• 20 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;
• 26 persone sono state dimesse;
• 77 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio;
• 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;
• 9 decessi.