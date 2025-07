Virus West Nile: 3 nuovi casi nel Lazio

Le conferme diagnostiche di positività di infezione salgono a 61

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, 3 persone hanno contratto il Virus West Nile: una ha sintomi con febbre, mentre 2 hanno riscontrato la sindrome neurologica.

A certificarlo sono le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Due dei nuovi casi sono stati registrati a Cisterna di Latina e uno a Sabaudia.

Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus salgono a 61.

Nel dettaglio:

• 57 casi monitorati dalla ASL di Latina;

• due casi monitorati dalla ASL Roma 6;

• un caso monitorato dalla ASL di Frosinone;

• un caso registrato fuori regione, con probabile esposizione nella provincia di Caserta.

Di seguito, la suddivisione dei 61 casi di Virus West Nile:

• 19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;

• 6 persone sono state dimesse;

• 30 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio;

• 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;

• 3 decessi