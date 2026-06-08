Violenza sulle donne, Imma Cerasuolo è la nuova testimonial di#IoLotto

La campionessa di nuoto Imma Cerasuolo protagonista del nuovo spot

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue la campagna istituzionale #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Il nuovo spot, che per il mese di giugno ha come testimonial la campionessa di nuoto Imma Cerasuolo, intende mantenere accesi i riflettori su questo tema ed offrire un aiuto concreto a chi denuncia.

A tal fine sono operativi i Centri Antiviolenza sul territorio, luoghi di accoglienza che offrono alle donne che subiscono violenza servizi di ascolto ed orientamento, sostegno psicologico e legale, orientamento alla formazione e al lavoro, mediazione linguistico-culturale.

Ogni donna può rivolgersi ad un CAV a prescindere dell’indirizzo di residenza, è fornita reperibilità h24 al numero 3509742562.

Il link al sito del Comune: https://www.comune.napoli.it/novita/il-nuovo-spot-della-campagna-iolotto-giugno-2026/