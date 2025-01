Violenza sugli operatori sanitari: convegno a Palazzo Pirelli

Appuntamento il 17 gennaio al Belvedere Jannacci

Nel 2023 sono stati segnalate in Lombardia 4.836 aggressioni agli operatori sanitari, dagli insulti alla violenza.

Un’emergenza che sarà al centro del convegno ‘Violenza sugli operatori sanitari – Un bollettino di guerra’, promosso da ONSIP, Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza & privacy, e UGL Salute in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia, in programma domani venerdì 17 gennaio alle ore 15:30 al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli.

Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, sottolinea:

I numeri delle violenze contro medici e infermieri sono in preoccupante aumento ormai da qualche anno. Per questo dobbiamo lavorare per contrastare e prevenire questi fenomeni: i lavoratori degli Ospedali e dei Pronto Soccorso devono operare in modo più sicuro e i pazienti ricevere le cure necessarie. Senza temere, gli uni e gli altri, violenze o aggressioni che pregiudicano la fiducia e la collaborazione tra operatore sanitario e paziente. Fattori indispensabili in ogni percorso di cura. Gli episodi di violenza non possono e non devono essere tollerati.

Dopo i saluti istituzionali di Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale Lombardia, Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia, Maurizio Buonfino, Segretario UR UGL Lombardia, e Riccardo Uberti, Segretario UTL UGL Milano, il convegno si svilupperà su due panel.

Nel primo panel interverranno Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carlo Fidanza, Capodelegazione FdI al Parlamento europeo, Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD in Consiglio regionale, Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, Vincenzo Abbrescia, Responsabile delle Politiche di sviluppo ai Servizi dell’UGL e Paolo Provino, Presidente ENBITAL e Presidente del Comitato di Garanzia e Controllo ONSIP.

Nel secondo panel interverranno: Mario Mantovani, Eurodeputato, Christian Garavaglia, Capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Giulio Gallera, Presidente Commissione Speciale PNRR, Samuele Astuti, Presidente Commissione d’inchiesta Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Emanuele Monti, Presidente Commissione Sostenibilità sociale, Nicolas Gallizzi, Capogruppo Noi Moderati in Consiglio regionale, Paolo Colitti, Presidente TNV, e Marco Bianchi, Dirigente Sindacale.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL.

Modera il giornalista Nicola Porro.

Prima dell’inizio del convegno, alle ore 15:15, sempre al Belvedere Jannacci, si terrà un punto stampa.

