Violenza donne, Regimenti: ‘Denunciare comportamenti anomali’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per combattere la violenza di genere dobbiamo parlare il linguaggio della concretezza e fornire alle donne gli strumenti per riconoscere ai primi segnali di pericolo gli uomini violenti con disturbo narcisista patologico e, più in generale, con disturbi della personalità.

Denunciare ai primi comportamenti anomali è essenziale per prevenire tragedie che sono costate la vita quest’anno a 106 donne.

Per questo martedì 28 novembre alle ore 15:00 ho organizzato in Regione Lazio, insieme all’associazione Donne in Europa, un convegno rivolto alle donne con psicologici e clinici che parleranno di questo tema.

Come Istituzioni, abbiamo il dovere di lavorare per non lasciare mai nessuna donna sola e su questa strada continueremo ad operare senza sosta.