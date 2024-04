Violenza donne: in mostra a Times Square l’opera di Manuela Carnini

Il plauso del Presidente della Commissione sociale del Consiglio regionale Emanuele Monti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sarà esposta fino al 15 aprile sui maxi schermi di Times Square a New York l’opera ‘La Rosa che cogli rinasce su tela’ realizzata dall’artista varesina originaria di Busto Arsizio Manuela Carnini, in arte Fridami, 50 anni, medico chirurgo vascolare, ex olimpionica di nuoto sincronizzato nel 1996 ad Atlanta.

L’opera, già esposta a Los Angeles e presentata per la prima volta nelle sale di Palazzo Cicogna a Busto Arsizio all’interno della mostra personale ‘Renascentia Rosae’, è stata anche il tassello fondamentale del corto ‘In nome di ogni donna’ girato il 17 marzo scorso presso l’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio, con la regia di Gabriele Lazzaro e prodotto da Didi Leone.

Manuela Carnini spiega:

Dietro l’opera in mostra a New York c’è un messaggio nuovo contro la violenza: l’arte come cura, l’arte come rinascita, un invito a guarire le ferite attraverso la bellezza dell’arte come cura dell’anima e del corpo!

L’opera è stata fatta dall’artista la notte del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin: è una rosa vera cristallizzata senza spine, per simboleggiare come ora abbia trovato una nuova dimensione libera e priva di costrizioni.

Nella realizzazione di questa opera l’artista usa la rosa come pennello.

La Carnini sottolinea:

La Rosa che cogli rappresenta la donna strappata alla vita che solo con l’arte può rinascere ed essere finalmente libera ed eterna.

Il Presidente della Commissione sociale del Consiglio regionale della Lombardia Emanuele Monti, che ha ricevuto l’artista a Palazzo Pirelli, sottolinea:

Nel lavoro di Manuela troviamo un forte messaggio di speranza e di rinascita e nelle prossime settimane ci adopereremo perché quest’opera possa essere esposta anche a Palazzo Pirelli e in diverse sedi istituzionali del territorio lombardo, simboleggiando e testimoniando anche l’impegno di Regione Lombardia al fianco di tutte le donne e contro ogni forma di violenza.

Le opere di Manuela Carnini sono state esposte a livello internazionale, Parigi – Carrousel du Louvre, Barcellona – MEAM Museum, Londra, Budapest, Vienna, Madrid, New York, Montecarlo, Dubai, Miami, Los Angeles, e nazionale, Roma, Venezia, Genova, Firenze, Palermo, Milano, Monza, Padova.