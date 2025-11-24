Violenza di genere, Vesa dona panchina rossa a Frattamaggiore (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Vesa Investiment Srl annuncia la donazione di una panchina rossa alla comunità di Frattamaggiore (NA), come simbolo di impegno concreto nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

La cerimonia di inaugurazione martedì 25 novembre alle ore 17:00 nella Chiesa di San Rocco, alla presenza di cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio.

Grazia Saviano, fondatrice di Vesa Investiment, dichiara:

Una panchina rossa parla senza fare rumore: parla per chi non ha più voce, per chi ogni giorno lotta per liberarsi dalla paura, per chi non trova il coraggio di chiedere aiuto. Ma, soprattutto, parla a noi.

La panchina che inauguriamo non è un semplice arredo urbano. È un simbolo, un segno fisico che ci ricorda una realtà che troppo spesso preferiamo non vedere.

Grazia Saviano sottolinea, inoltre, il valore sociale dell’iniziativa:

Questa panchina deve diventare un punto di partenza. Questo luogo ci ricorda che la violenza non è un tabù e non è qualcosa che accade lontano da noi.

La violenza può essere prevenuta solo se se ne parla, se la si riconosce, se si educa.

La panchina rossa è un monito, ma anche una promessa: la promessa che, come comunità, scegliamo di non voltarci dall’altra parte, scegliamo il rispetto invece della paura, la solidarietà invece dell’indifferenza.

Scegliamo la vita.