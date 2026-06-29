Violenza di genere: presentazione di ‘Mimosa Lombardia’

Iniziativa promossa dall’Associazione Farmaciste Insieme in programma il 30 giugno a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sarà presentato domani martedì 30 giugno a Palazzo Pirelli alle ore 12:00 il progetto ‘Mimosa Lombardia’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Farmaciste Insieme che da oltre quindici anni vede le farmacie italiane impegnate nell’informazione, nell’ascolto e nell’orientamento delle donne vittime di violenza.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare l’evoluzione del progetto in Lombardia, primo territorio a sperimentare un modello innovativo basato sulla collaborazione diretta tra professioni sanitarie, istituzioni, associazioni civiche, associazioni sportive e realtà del Terzo Settore.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il Protocollo d’Intesa sottoscritto presso la Camera dei Deputati dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella insieme a FOFI, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Associazione Farmaciste Insieme, con l’obiettivo di rafforzare il contributo della rete delle farmacie italiane nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sfruttando la capillare diffusione delle farmacie sul territorio e il loro ruolo di primo presidio sociosanitario di prossimità, quotidianamente accessibile ai cittadini.

Ad aprire i lavori saranno il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, la Consigliera regionale Claudia Carzeri e l’Assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale Elena Lucchini.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il Board Interprofessionale Progetto Mimosa Lombardia, una nuova alleanza territoriale nata per mettere in rete competenze, esperienze e responsabilità, con l’obiettivo di trasformare una rete di soggetti già attivi nelle rispettive realtà in una comunità capace di lavorare insieme e generare un impatto concreto a favore delle donne e delle persone più fragili.

Programma dell’iniziativa