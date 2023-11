Violenza di genere, in Regione Lazio webinar formazione dipendenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per questo ritengo molto importante il webinar di oggi rivolto al personale della Regione Lazio, per il quale ringrazio l’équipe di psicologi dell’Ente e tutti coloro che ci hanno lavorato.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

Ha spiegato Regimenti:

Il webinar è solo la prima di una serie di iniziative che coinvolgeranno il personale della Regione Lazio sul tema della lotta alla violenza di genere.

Nelle scorse settimane abbiamo lanciato un contest, ‘Petali di donna’, attraverso il quale ogni dipendente potrà inviare un contributo creativo legato al tema.

I più interessanti saranno scelti per arricchire la Sala Tirreno della Regione Lazio, in occasione dell’evento del 28 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che sarà organizzato dall’Assessorato alle Pari opportunità, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, le Consigliere regionali di Parità e la Direzione del Personale.

Da dicembre, inoltre, sarà lanciata una survey rivolta al personale per capire se è stato vittima o ha assistito a episodi di violenza o di molestia e se conosce gli strumenti interni per denunciare questi avvenimenti.

Siamo fermamente convinti che la cultura del rispetto verso le donne vada alimentata giorno dopo giorno con iniziative che mantengano costantemente alta l’attenzione sulla piaga della violenza di genere.