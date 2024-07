Violazione par condicio elezioni 2024: segnalazioni Corecom Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

‘Comunicazione istituzionale e par condicio: boom di segnalazioni. I numeri del Corecom Lombardia’ è il tema della conferenza stampa che si terrà domani martedì 23 luglio alle ore 12:00 in Sala Gonfalone a Palazzo Pirelli, promossa dal Corecom Lombardia.

Nel corso del dibattito, il Presidente del Corecom Cesare Gariboldi e il Vicepresidente con delega alla par condicio Maurizio Gussoni presenteranno alla stampa il recente lavoro svolto dal Comitato nella gestione delle segnalazioni di violazione della legge n.28 del 2000, evidenziandone le sostanziali novità rispetto al passato.

Cesare Gariboldi, Presidente del Corecom Lombardia, sottolinea:

Le elezioni europee e amministrative appena trascorse ci lasciano importanti spunti di riflessione.

Cambiano radicalmente gli scenari, sia in termini di caratteristiche del soggetto segnalato che in termini di contesto in cui si è verificata la presunta violazione.

Occorre dunque una analisi profonda, che coinvolga Istituzioni e media, nell’ottica di un aggiornamento normativo che assicuri a tutti i soggetti politici imparzialità ed equità nell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica ma, allo stesso tempo, che sia coerente con il tempo in cui viviamo.