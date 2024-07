Vino, produttori vogliono salvare la viticoltura ‘eroica’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dobbiamo mettere in campo iniziative che salvaguardino maggiormente quella che è definita l’agricoltura eroica.

Lo ha detto l’Assessore regionale all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, intervenendo sabato 20 luglio al convegno ‘La viticoltura eroica quale difesa del paesaggio’, promosso dal Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia.

Caputo ha aggiunto:

Ci sono panorami agricoli davvero belli ed entusiasmanti ed è chiaro che le istituzioni devono fare tutto quello che possono per sostenere questo complesso processo di crescita.

Noi abbiamo da un lato l’esigenza di rafforzare il brand della nostra regione, dall’altro enfatizzare le specificità come quelle dell’isola di Ischia.

Questa è un’attività che va assolutamente tutelata, anche per valorizzare ulteriormente lo stesso territorio. Ci sono aziende davvero molto strutturate ed è chiaro che dobbiamo mettere in campo un’azione di marketing che sia davvero caratterizzata dalla enfatizzazione di queste specialità.

Marco Cerreto, Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione agricoltura della Camera, ha detto:

Penso che non ci sia stato Governo ad avere investito in soli 18 mesi tante risorse sull’agricoltura come ha fatto quello guidato da Giorgia Meloni.

Noi abbiamo investito 30 miliardi nel settore agricolo. Abbiamo riportato al centro dell’agenda europea l’agricoltura che come sappiamo era vittima di una riforma, quella del 2021, della politica agricola comune, che ha creato distorsioni al punto tale da vedere i trattori di mezza Europa assediare i palazzi del potere della Commissione europea.