Vinicio Capossela a Mont’Alfonso sotto le stelle

A Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31 luglio il concerto – spettacolo ‘Di selva in selva’

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella terra che accolse l’Ariosto, una serata tra musica e narrazione con protagonista Vinicio Capossela.

‘Di selva in selva – Da Ariosto a Dylan Thomas, perdersi nel bosco’ è lo spettacolo che il cantautore, polistrumentista e scrittore presenterà venerdì 31 luglio, ore 20:30, alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (LU), con ospite lo scrittore Ermanno Cavazzoni, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

In ‘Sotto il bosco di latte’, il racconto a più voci scritto per la radio da Dylan Thomas e recentemente trasmesso da Rai Radio3 nella versione curata da Vinicio Capossela, il bosco è il luogo dell’innocenza, dell’assenza del giudizio, il luogo della clandestinità e dell’inconscio.

In Ariosto, che in Garfagnana trascorse tre anni in qualità di governatore, la selva è il luogo degli incontri e delle sparizioni, il luogo magico in cui si gira a vuoto. In Dante è la selva oscura. Per briganti, partigiani e resistenti, il bosco è il luogo dell’ammutinamento. Imboscarsi, darsi alla macchia, sono espressioni ancora oggi ricche di significati e rimandi.

Affiancato da Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre e da Irene Sciacovelli alla voce e con la partecipazione dello scrittore Ermanno Cavazzoni, Capossela porge un invito a perdersi e ritrovarsi nella lattiginosa selva, che è anche la natura profonda della terra di Garfagnana.

Uno spettacolo con cui l’artista torna ai temi ariosteschi, dopo il progetto ‘Di qua, di là, di su, di giù!’ per il cinquecentesimo anniversario dell’insediamento di Ludovico Ariosto a governatore della Garfagnana.

I biglietti costano solo 11,50 euro, posto unico a sedere, e sono disponibili su ticketone.it tel. 892.101, nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804, e alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, dove è possibile acquistare, anche a distanza con bonifico bancario, i biglietti riservati a persone con disabilità.