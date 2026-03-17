Vini campani protagonisti al ProWein di Düsseldorf

Al lavoro la Cabina di Regia Vino regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania è presente in questi giorni al ProWein di Düsseldorf, in Germania, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al vino, 15 – 17 marzo 2026.

La Campania partecipa con un proprio spazio espositivo dedicato a degustazioni e masterclass, con protagonisti i consorzi di tutela dei vini della regione.

La presenza alla manifestazione è sostenuta anche dai fondi europei del CSR Campania 2023/2027, attraverso l’intervento SRG10 ‘Promozione dei prodotti di qualità’.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, presente in fiera, ha dichiarato:

Quello vitivinicolo è un settore strategico per l’agroalimentare campano. La Regione sostiene le imprese con strumenti mirati: dall’intervento SRG10 del Complemento di Sviluppo Rurale, al Piano di valorizzazione dell’agroalimentare, fino ai finanziamenti degli Interventi settoriali vino, ex OCM. A ProWein in questi giorni abbiamo registrato grande apprezzamento per i nostri vini e per le cinque masterclass organizzate, che hanno evidenziato la qualità e la competitività delle nostre etichette. Con le azioni di promozione, puntiamo a consolidare la presenza dei vini campani sui mercati europei e ad aprire nuove opportunità nei mercati più dinamici dell’Est.

Nel corso della manifestazione si sono svolte cinque masterclass dedicate ai vini e ai territori della Campania, guidate dal presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Campania, Tommaso Luongo.

Gli incontri hanno visto protagonisti, tra gli altri, il Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio, il Consorzio di Tutela dei Vini della provincia di Salerno, oltre ai Consorzi di Caserta e dell’Irpinia, offrendo agli operatori e al pubblico internazionale un percorso di degustazione e approfondimento dedicato ai vitigni, alle denominazioni e ai territori di produzione.

L’Assessore Serluca ha aggiunto: