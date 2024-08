‘VinEstate 2024’, al via le prenotazioni per le degustazioni

La manifestazione è in programma a Torrecuso (BN) dal 29 agosto al 1° settembre

C’è attesa a Torrecuso, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per la 49esima edizione di ‘VinEstate’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre.

Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato VinEstate con il Comune di Torrecuso, con il patrocinio della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura, della Provincia di Benevento, del GAL Taburno, dell’Ente Parco Taburno – Camposauro, in sinergia con le varie associazioni territoriali e con il contributo della Regione Campania nell’ambito della Legge Regionale dell’8 agosto 2018, n° 28.

Ed intanto, a poco più di due settimane dall’evento, sono aperte le prenotazioni per le degustazioni guidate, a cura dell’AIS: venerdì 30 agosto, alle ore 21:00, ‘Ogni momento è ‘Rosato”, degustazione guidata ‘Aglianico del Taburno DOCG Rosato’ con Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico e responsabile guida ‘Vini buoni per la Campania’.

Sabato 31 agosto doppio appuntamento di degustazioni: alle ore 18:30 ‘La Regina è matura’, degustazione Falanghina del Sannio DOC evoluta e alle ore 21:00 ‘Un rosso che guarda al futuro’ – degustazione guidata Aglianico del Taburno DOCG Riserva con Franco De Luca, responsabile della didattica regionale AIS, e Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico e responsabile guida ‘Vini buoni per la Campania’.

Domenica 1° settembre alle ore 21:00 ‘La Versatilità della Falanghina’, degustazione guidata falanghina spumante e base annata in corso con Antonio Follo e Maria Grazia De Luca di Ais Benevento.

Per informazioni e prenotazioni in merito alle degustazioni tel. 340-2554494.

Naturalmente, nel corso di ‘VinEstate’ gli enoturisti potranno apprezzare e degustare i vini, nelle piazze di Torrecuso, presso le Cantine partecipanti alla kermesse ed assaggiare le tante prelibatezze nei vari punti enogastronomici allestiti.