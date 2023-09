‘VinEstate 2023’, bilancio più che positivo

Migliaia di enoturisti nel Borgo ai piedi del Taburno

Riceviamo e pubblichiamo.

Bilancio più che positivo per la 48esima edizione di ‘VinEstate’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno, svoltasi lo scorso weekend a Torrecuso.

La manifestazione, che ha avuto il suo epilogo con il meraviglioso ‘incendio’ del Castello, ha centrato pienamente l’obiettivo: migliaia di enoturisti, nei quattro giorni, hanno raggiunto il grazioso Borgo ai piedi del Taburno.

Una kermesse organizzata dal Comitato ‘VinEstate’ con il Comune di Torrecuso, ed il patrocinio della Regione Campania e dell’Assessorato all’Agricoltura Regionale, della Provincia di Benevento, del GAL Taburno, dell’Ente Parco Taburno – Camposauro e in sinergia con la CIA e la Coldiretti e diverse associazioni territoriali.

‘VinEstate’ è un intervento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity Campania.Divina.

La manifestazione, come sempre, è stata un’importante vetrina per gli appassionati di vino e anche per i buongustai che hanno assaporato le ottime pietanze all’interno degli stand enogastronomici.

Tra i visitatori giunti da ogni parte della Campania, ma anche da fuori Regione, c’è da segnalare la presenza numerosa di giovani che hanno deciso di avvicinarsi al mondo del vino.

Tutti consumatori ‘attenti’ che hanno apprezzato l’ottimo nettare delle 26 cantine partecipanti, a partire dalle etichette ottenute da uve Aglianico, proseguendo con i calici da uve Falanghina e da quelle di altri vitigni storici della terra sannita.

Successo della giornata Medievale e di ‘Torrecuso Wine Experience’, un avvicinamento al mondo del vino con momenti dedicati ai bambini e agli adulti; poi sia per i bambini che per gli adulti l’affollatissimo laboratorio di cosmetica naturale ‘saponette al vino’.

Ottima la partecipazione alle degustazioni guidate a cura dell’AIS dove sono state ben illustrate le caratteristiche della Falanghina DOC, dell’Aglianico DOCG Riserva e dell’Aglianico DOCG Rosato.

In tanti hanno partecipato ai dibattiti che si sono tenuti all’interno di Vinestate nel corso dei quali sono stati toccati tanti temi interessanti e importanti per il territorio con illustri ospiti istituzionali e del settore, tra cui il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania On. Fulvio Bonavitacola, l’Assessore regionale all’agricoltura On. Nicola Caputo, consiglieri regionali ed esperti: diversi dibattiti e riflessioni tra cui quello sul cambiamento climatico, visto che l’agricoltura è fortemente influenzata dal clima e, allo stesso tempo, ha un impatto rilevante su di esso e quindi bisogna agire rapidamente per arginare i danni che essa potrà subire.

Poi non sono mancati spettacoli musicali, mostre, raduno di vespe d’epoca, la passeggiata verso il ‘Ponte Foeniculum’ con la rievocazione storica del combattimento della Battaglia di Benevento a cura dell’Associazione Culturale Benevento Longobarda e l’annuncio dell’adesione del Comune di Torrecuso al progetto di My Fair ‘Borghi e Comunità’ per la promozione dei borghi, della cultura e delle radici italiane.

Afferma Angelino Iannella, Sindaco di Torrecuso:

Sono alquanto soddisfatto, non solo perché il nostro Borgo ha accolto oltre 40.000 visitatori durante i quattro giorni dell’evento, dati comunicati dagli organi di sicurezza, ma anche perché nei giorni di ‘VinEstate’ ci sono stati importanti momenti tecnici durante i quali sono state trattate tematiche utili per il territorio. Bisogna sostenere sempre più l’impegno produttivo delle nostre aziende e soprattutto valorizzare e promuovere i vini di un territorio da sempre legato alla viticoltura di qualità. Quest’anno abbiamo raggiunto un dato record di cantine partecipanti alla kermesse, ben 26 più il banco del ‘Sannio Consorzio Tutela Vini’. Nel corso di ‘VinEstate’ abbiamo anche premiato con una targa ricordo la nostra giovane concittadina 14enne, Lucia Pia Bucciano, campionessa nazionale di pattinaggio artistico per l’impegno profuso atto a conquistare l’importante risultato sportivo che onora la nostra terra, ricca di eccellenze, sotto tanti punti di vista e con l’augurio che possa continuare a raggiungere questi importanti traguardi e quindi portare il nome di Torrecuso in giro per l’Italia.

Ed ecco i ringraziamenti:

Ringrazio tutte le cantine che hanno partecipato a ‘VinEstate 2023’, tutti i responsabili dei punti enogastronomici, i tanti volontari e chi si è impegnato per la buona riuscita della kermesse. Grazie alle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Municipale, la Protezione Civile, le Guardie Ambientali d’Italia, la Misericordia. Grazie allo Sprar che ha coordinato il punto vendita dei ticket, bicchieri e gadget; al Forum dei Giovani che ha gestito le degustazioni e all’associazione ‘Contadini Torrecuso’ che insieme ad altri volontari hanno pulito e sistemato l’area del Ponte Foeniculum e le varie aree parcheggio. Un grazie ai cittadini di Torrecuso e ai tanti visitatori che hanno raggiunto il nostro bel Borgo per degustare i nettari delle aziende espositrici. Appuntamento al 2024 con la 49esima edizione di Vinestate, ormai ad un passo dal mezzo secolo di vita. Nei prossimi mesi avvieremo una serie di iniziative di valorizzazione e promozione del territorio e del vino che avranno il loro epilogo, appunto, con la 49° edizione di ‘VineEstate’.

Gli organizzatori evidenziano anche dei dati sull’impatto social della manifestazione: nel periodo che è andato dal 28 agosto al 3 settembre sulla pagina Vinestate di Instagram c’è stato un incremento di account raggiunti di +68,1%, 1813, e circa 200 sono state le interazioni, like, commenti e condivisioni.

Il numero di follower è attestato a 1054, con un incremento netto del 4,4%. Per quanto riguarda invece la copertura su Facebook è stata di +572%, in totale tutti i contenuti sono stati visti 42.459 volte.

Le interazioni, 3225, sono state +515%. Sempre nello stesso periodo i follower netti di Facebook sono stati 150, +582%. Le visualizzazioni del video 5359, +3960%.

Quindi per gli organizzatori anche sui social network VinEstate ha ottenuto una tendenza positiva.