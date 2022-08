Vincitrici del Festival internazionale di ceramica femminile ‘Matres’

Tema del festival: ‘Naturantis’

Si è appena concluso con grande successo il Festival internazionale di ceramica femminile ‘Matres’, che per quattro giorni ha animato le città di Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni (SA), gettando le basi per un futuro evento sempre più ricco di appuntamenti e una ceramica green in Campania, grazie ad piattaforma operativa e a un partenariato pubblico privato, idee che sono state lanciate nell’ambito del convegno ‘Ceramica e Ambiente’ svoltosi nell’ambito del Matres.

Organizzato dall’APS Pandora Artiste Ceramiste – associazione presieduta da Anna Rita Fasano – con il patrocinio della Regione Campania, in collaborazione con i comuni di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, il CNA di Salerno e il KWCA, Matres ha avuto come tema ‘Naturantis’, per sottolineare la necessità di confrontarsi sul tema della natura e della green identity, operando un cambiamento culturale e sociale attraverso la materia ceramica.

Una materia che unisce donne dedite alla ceramica in tutto il mondo, come testimoniato ieri sera nell’aula consiliare del comune di Vietri sul Mare, affollata di protagoniste del Festival provenienti – oltre che dall’Italia – da Belgio, Francia, Austria, Spagna, Grecia, Irlanda, Svezia, Croazia, Lituania, Germania, Malta, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Israele, Olanda, Svizzera, Polonia, Tunisia, Algeria, Iran, Iraq, Argentina, Brasile, Cile, Korea Del Sud, Nordamerica, Thailandia, India e Sud Africa.

L’evento finale ha visto Stefania Spanedda aggiudicarsi il primo premio ‘Matres Visioni’; il concorso di Design è stato invece vinto da Patrizio Bartoloni; il premio Raku è stato assegnato a Jubica Lovrencic (Croazia).

La premiazione è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla formazione professionale Armida Filippelli, dell’Assessore regionale al Bilancio, Franco Picarone, del Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, del Presidente della CNA Salerno, Lucio Ronca, di Simona Paolillo, direttore CNA Salerno di recente nomina e di Anna Rita Fasano, Presidente dell’associazione Pandora, deus ex machina dello straordinario Festival Matres, alla quale il parterre dei presenti ha voluto dedicare un lungo applauso per ringraziarla dell’impegno profuso nella realizzazione della manifestazione.