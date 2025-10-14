Vincitori Premi UE per patrimonio culturale – premi Europa Nostra 2025

I cinque vincitori del Grand Prix e il vincitore del premio del pubblico riceveranno ciascuno un premio in denaro di 10.000 €

I vincitori dei premi dell’UE per il patrimonio culturale e dei premi Europa Nostra 2025 sono stati proclamati in occasione di una cerimonia a Bruxelles, presentata congiuntamente dal Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, e dal Presidente esecutivo di Europa Nostra.

I cinque vincitori del Grand Prix e il vincitore del premio del pubblico 2025 sono stati scelti dalla rosa di 30 candidati di quest’anno provenienti da 24 Paesi europei.

I cinque vincitori del Gran Prix sono:

1 – Inge Bisgaard, Groenlandia/Danimarca, per la categoria “Campioni del patrimonio culturale”;

2 – Pro Monumenta — Mantenimento preventivo dei monumenti, Slovacchia, per la categoria “Istruzione, formazione e competenze”;

3 – Municipio di Anversa, Belgio, per la categoria “Conservazione e riutilizzo adattivo”;

4 – Programma di archeologia dei ghiacciai – I segreti del ghiaccio, Norvegia, per la categoria “Ricerca”;

5 – La casa del riccio – Inventare un mondo migliore, Serbia, per la categoria “Sensibilizzazione e partecipazione della società civile”.

Inoltre, 10.000 cittadini di tutta Europa hanno partecipato a un sondaggio online, assegnando al progetto di restauro della Puerta de Alcalá a Madrid, Spagna, il premio del pubblico 2025.

I cinque vincitori del Grand Prix e il vincitore del premio del pubblico riceveranno ciascuno un premio in denaro di 10.000 €.

Il Commissario Micallef si è congratulato con tutti i vincitori del 2025:

Ancora una volta i vincitori dei premi dell’UE per il patrimonio culturale e dei premi Europa Nostra dimostrano la diversità e la ricchezza del patrimonio culturale europeo. Mi congratulo vivamente con tutti i vincitori dell’edizione 2025 per i loro eccellenti risultati nella salvaguardia e nella promozione del nostro patrimonio comune. Le loro competenze straordinarie, le loro azioni innovative e il loro enorme impegno costituiscono un esempio per le pratiche future relative al patrimonio culturale. Con un’immensa dedizione al nostro patrimonio comune, professionisti e volontari hanno dimostrato come si possono coinvolgere le comunità a livello locale e transfrontaliero, unendo persone provenienti da generazioni e contesti diversi, lavorando insieme per una maggiore inclusività, coesione sociale, sostenibilità e un futuro migliore in Europa e nel resto del mondo.

Maggiori informazioni sui vincitori del Grand Prix e del premio del pubblico sono disponibili sul sito web della Commissione dedicato alla cultura e alla creatività.