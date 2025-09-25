Villani: La danza come strumento di salute e prevenzione

Il 27 settembre il convegno di ValoreDanza® mette al centro benessere, sicurezza e sostenibilità

La danza non è solo arte ed espressione, ma anche prevenzione e cura.

È questa la prospettiva al centro del convegno ‘Salute, Prevenzione e Sicurezza nello Sport e nella Danza’, promosso da Danza è Salute di ValoreDANZA®, in programma sabato 27 settembre presso la Sala Convegni del Consorzio di Bonifica di Nocera Superiore (SA).

L’appuntamento riunirà medici, professionisti della salute, insegnanti e operatori sportivi per un confronto aperto sul valore del movimento come strumento di benessere fisico e psicologico.

Il convegno si inserisce nel più ampio calendario de ‘Il Villaggio della Prevenzione’, l’iniziativa promossa da AILMAG insieme a una rete di associazioni e realtà del territorio, che il 27 e 28 settembre porterà a Nocera Superiore due giornate gratuite dedicate a screening, attività sportive, informazione e sensibilizzazione.

Ad arricchire l’incontro sarà il contributo di Ci Vuole Marketing, Società Benefit che non solo sostiene il progetto, ma premierà alcune aziende virtuose del territorio con menzioni speciali, frutto di una mappatura dedicata alle imprese che hanno scelto la via della sostenibilità.

Carmela Villani, CEO di Ci Vuole Marketing, dichiara:

Con questo convegno vogliamo dimostrare che danza e sport sono molto più che discipline artistiche o attività ricreative: sono strumenti di prevenzione e salute. Come Società Benefit ci impegniamo a favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità, e riconoscere le aziende che stanno percorrendo questa strada significa dare forza a un cambiamento concreto. Il Villaggio della Prevenzione è il contesto ideale per costruire ponti tra cittadini, professionisti e imprese, e per diffondere una nuova consapevolezza sul valore del movimento e della responsabilità sociale.

Il convegno di ValoreDanza® sarà dunque uno spazio di riflessione, formazione e dialogo, capace di unire mondi diversi, danza, sport, sanità e imprese, con un obiettivo comune: promuovere salute, benessere e sostenibilità come valori fondamentali della comunità.