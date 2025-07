Villaggio Tor Vergata, Ciacciarelli ringrazia Protezione Civile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie al forte impegno della Direzione regionale Protezione Civile, dei Coordinamenti territoriali e di tutti i volontari di Protezione Civile impegnati in questi giorni nelle opere di allestimento, la Regione Lazio, attraverso la realizzazione del villaggio campale Tor Vergata, mira ad assicurare una corretta, sicura ed organizzata accoglienza a tutti i pellegrini in arrivo in occasione del Giubileo dei Giovani.

Lo ha detto l’Assessore alle Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli che oggi, assieme al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato il villaggio campale in occasione del Giubileo dei Giovani.

L’Assessore ha aggiunto:

Il Villaggio campale Tor Vergata infatti è stato pianificato quale polo logistico finalizzato a garantire a tutti gli attori coinvolti nel sistema di accoglienza – volontari, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, ARES118 – provenienti dall’intero territorio nazionale e regionale adeguate strutture di accoglienza.

Il Villaggio campale infatti garantirà, attraverso l’allestimento di strutture idonee, 4 mila posti letto e 5 mila posti mensa, il tutto con il giornaliero supporto organizzativo dei volontari di Protezione civile del Lazio ai quali si vanno ad aggiungere una media di 300 volontari al giorno provenienti da altre regioni e 70 mezzi delle colonne mobili regionali.

In un periodo particolarmente complesso per il volontariato, caratterizzato dall’annoso e purtroppo particolarmente frequente fenomeno degli incendi boschivi, non posso non sottolineare il forte impegno che i nostri volontari e le organizzazioni tutte stanno mettendo a disposizione anche in occasione del Giubileo, un impegno giornaliero che oggi trova la propria più esplicita ed evidente dimostrazione nella complessità organizzativa del Giubileo dei Giovani che ha nell’allestimento del villaggio campale la propria rappresentazione.

Ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per il proprio impegno e la propria vicinanza ai nostri volontari, il Direttore La Pietra ed i volontari tutti per il grande lavoro introdotto in questi giorni complessi.