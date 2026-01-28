Villa: Soddisfazione per l’avanzamento del Piano Nazionale Carceri

Riceviamo e pubblichiamo.

Il piano di edilizia penitenziaria voluto dal Governo Meloni entra finalmente nella fase operativa e rappresenta una risposta concreta e strutturale al problema del sovraffollamento carcerario. Esprimo soddisfazione per l’avanzamento del progetto e per le risorse messe in campo, che saranno destinate anche alle strutture lombarde.

Lo dichiara Alessia Villa, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della commissione speciale Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e delle condizioni di vita e lavoro negli istituti penitenziari della Lombardia, commentando lo stato di attuazione del piano nazionale comunicato dal commissario straordinario Marco Doglio.

Parliamo di un programma serio, con obiettivi chiari e tempi definiti, che punta a creare oltre 15mila nuovi posti detentivi entro il 2027, intervenendo sia con nuove strutture sia con il recupero e l’ammodernamento degli istituti esistenti. È il segnale di un cambio di passo netto rispetto al passato.

Villa sottolinea in particolare lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio.

Per i prossimi tre anni sono stati destinati 141,8 milioni di euro per le opere di competenza del ministero delle infrastrutture. Risorse importanti che interesseranno anche strutture strategiche per il nostro territorio, come Brescia Verziano, Milano Bollate, Milano Opera e Milano San Vittore. Interventi attesi da tempo, che miglioreranno le condizioni di detenzione e il lavoro del personale.

Il Governo Meloni ha scelto di affrontare il tema carcerario con un approccio pragmatico, superando immobilismo e slogan. Investire in edilizia penitenziaria significa garantire legalità, sicurezza e dignità, sia ai detenuti sia agli operatori. È una visione che Fratelli d’Italia sostiene con convinzione.

La Lombardia continuerà a monitorare l’attuazione degli interventi e a collaborare con le istituzioni nazionali, confermando l’attenzione concreta sulle condizioni delle carceri e sulla tutela dei diritti di chi vi opera e vi soggiorna.