Villa San Lucia (FR), al via riqualificazione 50 alloggi ATER

Sono cominciati questa mattina, 10 luglio, i lavori di riqualificazione energetica e sismica di quattro immobili di proprietà ATER della Provincia di Frosinone.

Si tratta di 50 alloggi situati in Località Pagliarello, nel Comune di Villa Santa Lucia (FR).

Tale intervento, che si concluderà entro un anno, è stato finanziato nell’ambito del programma ‘Sicuro, verde e sociale’, fondo complementare al PNRR, PNC, con uno stanziamento di circa 3,3 milioni di euro.

Il piano di adeguamento delle strutture interessate, fornirà una risposta positiva a molte famiglie che da tempo vivono una situazione di disagio a causa delle precarie condizioni strutturali delle abitazioni in cui vivono.

Fin dal momento dell’insediamento ci siamo subito messi al lavoro, insieme con gli uffici competenti, affinché un importante strumento quale il PNRR, non rimanesse un mero concetto astratto, ma si concretizzasse in interventi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio.