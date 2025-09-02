Villa Medici apre selezioni 16 borsisti della promozione 2026/2027

Candidature aperte dal 4 settembre al 15 ottobre 2025

Residenza d’artista, centro artistico multidisciplinare e sito storico con un patrimonio di sette ettari, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici accoglie ogni anno più di 70 artisti, creatori, autori e ricercatori per soggiorni di varia durata, tra cui 16 borsisti in residenza per un anno.

Dal 4 settembre al 15 ottobre 2025, l’Accademia di Francia a Roma lancia un concorso per selezionare i sedici borsisti che, a partire dal settembre 2026, trascorreranno 12 mesi a Villa Medici a Roma per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca.

Il concorso si rivolge ad artisti, autori e autrici, ricercatori e ricercatrici affermati in ogni ambito artistico.

Tra le discipline selezionate vi sono infatti musica e letteratura, architettura e design, arti plastiche e visive, coreografia, regia teatrale, storia e teoria dell’arte e restauro di opere d’arte.

Non vi sono limitazioni sulle nazionalità dei candidati ma è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.

Al termine del concorso, scandito da una preselezione dei dossier e da un colloquio, saranno selezionati sedici figure professionali che prenderanno residenza a Villa Medici dal settembre 2026 all’agosto 2027.

Durante il proprio soggiorno in Villa, ogni candidato selezionato riceve una borsa di studio, un alloggio e uno spazio di lavoro, oltre al supporto artistico e tecnico del team dell’Accademia.

I borsisti prescelti sono incoraggiati a partecipare alla vita collettiva e alla programmazione artistica di Villa Medici e vengono regolarmente invitati ad incontrare professionisti dell’arte in svariati contesti culturali.

Situata sulla collina del Pincio a Roma, nel cuore di una capitale europea ed artistica unica, Villa Medici è un luogo di vita e di lavoro per i suoi borsisti fin dal 1803.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate tra le ore 12:00 di giovedì 4 settembre 2025 e le ore 12:00 di mercoledì 15 ottobre 2025, esclusivamente tramite la seguente piattaforma online dedicata al concorso: https://concours-pensionnaires.villamedici.it/access/.

I candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di chiusura del bando.

Le fasi di preselezione, colloquio e selezione saranno svolte da una giuria composta da otto personalità. Dopo i colloqui, la giuria delibererà e stilerà una lista di candidati idonei. I borsisti sono nominati per un periodo di 12 mesi.

Il regolamento del concorso, i requisiti di candidatura e la relazione della giuria dell’anno precedente possono essere consultati sul sito web dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici al seguente link: https://villamedici.it/it/programme_residence/concorso-dei-borsisti/.

Per ulteriori informazioni sul concorso per la selezione dei borsisti:

concourspensionnaires@villamedici.it