Villa Comunale, restauro obelisco affidato a mecenati Friends of Naples

Il restauro del valore di circa 38mila euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Continua l’adesione dei mecenati finalizzata a recuperare e valorizzare i beni culturali in città. Il Comune ha compiuto un nuovo importante passo in tal senso.

L’Assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza ha sottoscritto infatti la convenzione per l’affidamento temporaneo dell’Obelisco Meridiana di Stefano Gasse in Villa Comunale all’Associazione ‘Friends of Naples onlus’, presieduta dall’architetto Alberto Sifola.

L’affidamento, curato dal servizio Arredo urbano del Comune di Napoli, è finalizzato ad attività di fund rainsing e di restauro promosse dall’associazione ‘Friends of Naples’, da effettuarsi quale intervento di mecenatismo sui beni culturali, senza oneri per l’Amministrazione.

Il restauro, del valore di circa 38mila euro, prevede il ricollocamento della sfera bronzea posta in sommità dell’obelisco, oltre al restauro dello gnomone-obelisco e della linea meridiana in piperno e marmo.

Da ricordare che le erogazioni liberali dei mecenati potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte con l’ART Bonus, credito d’imposta del 65% rispetto all’erogato.