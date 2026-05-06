VIII Rassegna Organistica nelle chiese di Campobasso

I quattro appuntamenti in programma nei venerdì di maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Amici della Musica ‘Walter De Angelis’ di Campobasso presenta l’VIII edizione della Rassegna Organistica, un appuntamento ormai consolidato che, anche per il 2026, arricchisce il panorama culturale cittadino con un ciclo di concerti dedicati alla grande musica per organo.

La rassegna, diretta artisticamente da Antonella De Angelis e codiretta da Antonio Colasurdo, si svolgerà nel mese di maggio in alcune delle più suggestive chiese di Campobasso, offrendo al pubblico un percorso musicale di grande valore artistico e spirituale.

Protagonisti saranno quattro organisti di rilievo internazionale, ciascuno con un proprio profilo artistico distintivo.

Ad aprire la rassegna, venerdì 8 maggio alla Cattedrale Santissima Trinità, sarà Vincent Thévenaz, organista e improvvisatore di fama internazionale, docente presso la Haute École de Musique di Ginevra e titolare della Cattedrale di Saint-Pierre.

Musicista eclettico e raffinato, Thévenaz è noto per la sua capacità di coniugare repertorio classico, improvvisazione e contaminazioni sonore, portando il pubblico in un’esperienza musicale coinvolgente e originale.

Il secondo appuntamento, venerdì 15 maggio alla Cattedrale Santissima Trinità, vedrà protagonista Alessio Colasurdo, tra i più interessanti organisti italiani della nuova generazione.

Formatosi tra Campobasso e Ginevra, dove ha conseguito importanti riconoscimenti accademici e premi internazionali, Colasurdo unisce attività concertistica, ricerca musicologica e impegno didattico, distinguendosi per rigore interpretativo e profondità espressiva.

Venerdì 22 maggio alla Chiesa di Sant’Antonio Abate sarà la volta di Luca Maresca, giovane talento già affermato in ambito europeo. Con una formazione internazionale tra Italia, Svizzera e Austria, Maresca si è esibito in importanti festival e sale da concerto, distinguendosi per la versatilità e l’attenzione al repertorio sia antico che contemporaneo, qualità che rendono i suoi programmi particolarmente dinamici e ricchi di sfumature.

A chiudere la rassegna, venerdì 29 maggio alla Cattedrale Santissima Trinità, sarà Yulia M. Bakina, pianista e organista di formazione russa, attiva tra Mosca e l’Italia. Dopo gli studi al Conservatorio ‘Čajkovskij’ di Mosca, ha intrapreso un percorso artistico che l’ha portata a esibirsi in numerose rassegne, affiancando all’attività concertistica anche quella didattica.

Il suo repertorio coniuga sensibilità interpretativa e solidità tecnica, offrendo letture intense e coinvolgenti.

I concerti si terranno presso la Cattedrale della SS. Trinità e la Chiesa di Sant’Antonio Abate, luoghi di grande valore storico e acustico, che contribuiscono a rendere ogni appuntamento un’esperienza unica.

Il programma complessivo attraversa secoli di musica, da Bach a Mendelssohn, da Frescobaldi a Boëllmann, valorizzando la straordinaria ricchezza del repertorio organistico.

L’ingresso a tutti i concerti è libero, a conferma della volontà dell’Associazione di rendere la cultura accessibile e condivisa.

L’Associazione Amici della Musica ‘Walter De Angelis’ desidera esprimere un sentito ringraziamento ai parroci e alle comunità delle chiese ospitanti per la disponibilità e la preziosa collaborazione, elementi fondamentali per la realizzazione della rassegna.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti coloro che sostengono le attività dell’Associazione, contribuendo alla crescita culturale della città e alla diffusione della musica di qualità.

Per informazioni:

www.amicidellamusicacb.it

amicidellamusicacb@libero.it