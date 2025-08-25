VII Commissione: audizione incendio azienda Campania Energia Teano (CE)

In programma il 27 agosto nell’Aula del Consiglio regionale della Campania

La VII Commissione consiliare permanente – Ambiente, Energia, Protezione Civile -, presieduta dal Consigliere regionale Giovanni Zannini – De Luca Presidente a testa alta con De Luca – terrà un’audizione, mercoledì 27 agosto 2025 alle ore 15:00 nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, sull’incendio verificatosi nel territorio di Teano (CE), presso il deposito dell’azienda Campania Energia, per l’analisi delle cause e valutazione dell’impatto ambientale conseguente.

Tra gli altri, sono stati invitati a partecipare l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il Direttore generale del Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti ed autorizzazioni ambientali della Regione Campania, Antonello Barretta, il Direttore generale della difesa del suolo ed ecosistema della Regione Campania, Michele Palmieri, il Direttore generale dei lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, il Dirigente della UOD Bonifiche della Regione Campania, Angelo Ferraro, il Direttore generale di ARPAC, Luigi Stefano Sorvino, il Direttore del Dipartimento provinciale di ARPAC di Caserta Salvatore Di Rosa, il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici (NA) Giuseppe Iovane, il Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati Giuseppe Vadalà, il Direttore Generale dell’ASL di Caserta, Antonio Limone, il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, i Sindaci dei Comuni dell’area interessata.