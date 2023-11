‘Vico Sirene’ al Teatro Bracco

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto pronto al Teatro Bracco di Napoli per l’inaugurazione della 25esima stagione sotto la direzione artistica di Caterina De Santis.

La storica sala della Pignasecca riapre le porte agli abbonati e al suo affezionato pubblico giovedì 9 novembre alle ore 21:00 per la prima di ‘Vico Sirene’, un testo toccante e suggestivo sui femminièlli di Napoli, presentato da Immaginando Produzioni di Rosario Imparato, scritto e diretto da Fortunato Calvino, che vedrà come protagonisti l’affiatato duo Gigi&Ross.

Già applaudito la scorsa estate al Campania Teatro Festival, lo spettacolo fa parte degli eventi del ‘GayPride 2023’ e vede tra i principali interpreti Ciro Esposito con Marco Palmieri, Mattia Ferraro e Luigi Credendino.

Spiega l’autore e regista Fortunato Calvino:

Ho aspettato diversi anni per portare in scena questo testo, perché avevo bisogno di due protagonisti forti per incarnare al meglio Scarola e Nucchetella di Vico Sirene, poi trovati in Gigi&Ross.

Come un pittore con la sua tela, ho dato colore ai personaggi, che ho poi ritrovato nella realtà.

Nucchetella, Scarola, Cocacola, Mina, Susy, La Pescivendola sono l’espressione di un mondo in parte ancora presente, che anima i vicoli di Napoli, con le loro storie di prostituzione e di amori andati, di un’esistenza difficile.

La tombola, filo rosso di tutto il testo, unisce sia le donne di Napoli sia i femminièlli, da Natale ad agosto.

Novanta sono i numeri estratti dal Panàro, che diventano occasione di divertimento e scherno, di feroci battute che ogni sera, come un antico rito, si ripete in un basso, o in una casa di questa sorprendente città.