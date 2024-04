Vicepresidente Toscana fa auguri a Gambelli, Arcivescovo degli ultimi

Le congratulazioni nel giorno della nomina da parte di Papa Francesco

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Benvenuto al nuovo Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli da parte della Vicepresidente della Regione Toscana.

Ringraziando con affetto il Cardinale Giuseppe Betori per il grande impegno svolto per Firenze in questi anni, la Vicepresidente augura buon lavoro al nuovo Arcivescovo.

Da cattolica si dichiara felice per la scelta di un uomo di fede che da sempre si è contraddistinto per il suo impegno al servizio degli ultimi, secondo l’insegnamento di Papa Francesco.