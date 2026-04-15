Vicepresidente Consiglio Campania Fabbricatore al Vinitaly 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È stato motivo di grande orgoglio aver potuto rappresentare il Consiglio Regionale della Campania, al Vinitaly, a Verona, una grandissima manifestazione rappresentativa del patrimonio vitivinicolo italiano, che ha raggiunto l’apice con la partecipazione del Premier Giorgia Meloni e dei Ministri e Vice Ministri del Governo nazionale, dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, on. Francesco Lollobrigida, al Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, al Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, On. Edmondo Cirielli.



È quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato:

Ho potuto registrare la grandissima soddisfazione dei tantissimi imprenditori intervenuti del settore e dei tantissimi cittadini, attratti, anche sul piano turistico, dalle eccellenze enogastronomiche dell’Italia in generale e della nostra Regione, in particolare, la quale sta ottenendo un notevole successo grazie all’ottimo lavoro svolto degli Assessori regionali competenti, Maria Carmela Serluca e Vincenzo Maraio, in sinergia con l’eccellente azione del Governo nazionale, che ha affermato la leadership italiana nel settore vitivinicolo.

Le nostre radici e la nostra identità si rispecchiano nella qualità dei nostri vini i quali esprimono la bellezza ed il fascino dei nostri territori ed, insieme con il nostro patrimonio culinario, diventano volano per lo sviluppo turistico e culturale della Campania e per proporre percorsi turistici esperenziali, legati alle specificità dei territori di ogni singola provincia, per renderli competitivi nell’ambito di una strategia turistica unitaria regionale e nazionale, nello scenario turistico mondiale.

Desidero rivolgere un particolare plauso e ringraziamento all’ottimo lavoro svolto dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccurullo, che, insieme con il Vice presidente Carmelo Stanziola ed il Direttore Generale, Romano Gregorio, hanno saputo valorizzare al massimo le bellezze e le ricchezze enogastronomiche di questo territorio, che rappresenta una punta di diamante nell’offerta turistica e culturale della nostra meravigliosa Regione.