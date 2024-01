Viareggio (LU), sopralluogo di Giani alla draga. Porto tornato agibile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sopralluogo a Viareggio (LU) questa mattina, 13 gennaio, per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha voluto verificare di persona il funzionamento e l’efficacia della draga attivata nel Porto dalla Regione Toscana e l’Autorità portuale regionale per liberare l’ingresso dell’infrastruttura dall’insabbiamento che ha causato nei giorni scorsi l’incagliamento di un peschereccio.

Ha spiegato Giani:

Questa notte il peschereccio incagliano è stato rimosso e la draga attivata in somma urgenza sta funzionando molto bene, ad un ritmo di 5.000 mc di sabbia al giorno.

È già stato liberato e reso agibile per le imbarcazioni un canale all’interno dell’imboccatura del porto, riportandolo ad un regolare pescaggio di 4,5/5 metri.

La flotta di 80 pescherecci che opera nel porto di Viareggio stamani, in prima mattinata, è potuta regolarmente partire e poi ritornare regolarmente

Il lavoro proseguirà per togliere la sabbia da tutta l’imboccatura in modo esteso e non solo in una parte ristretta, come è stato fatto adesso in via emergenziale.